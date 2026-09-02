Kameralarla küçücük yaşta tanışmıştı… Bu tatlı kız artık dünyanın en büyük film yıldızlarından biri!

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Katıldığı galalarda, çıktığı kırmızı halılarda şıklığıyla göz kamaştırıyor, kıyafet seçimleri yeni moda akımlarına damga vuracak kadar beğeniliyor.

Üstelik iş yaşamındaki bu başarılarıyla yetinmeyip kendine mutlu bir yuva da kurdu ve yıllardır birlikte olduğu meslektaşıyla gizlice evlendi.

Hollywood’un en gözde yıldızlarından olan Zendaya, ya da tam adıyla Zendaya Maree Stoermer Coleman, dün 30. yaş gününü kutladı. Yıldız oyuncu ve onu bugünlere taşıyan annesi bu özel dönüm noktası için sosyal medya hesaplarından onun çok tatlı küçüklük fotoğraflarını paylaştı.

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Ünlü oyuncu Instagram'da hayranlarına doğum günü için gösterdikleri sevgiye teşekkür edip "Yirmili yaşlarımın son yılını bu kadar güzel kıldığınız için hepinize ne kadar teşekkür etsem azdır, minnettar olacağım çok şey ve dört gözle bekleyeceğim çok şey var, her zaman olduğu gibi sevgiyle... 30 yaşına!!!" yazarken bu notla birlikte bir çocukluk fotoğrafını paylaştı.

Fotoğraftaki küçük Zendaya örgülü saçları, açık pembe bir atlet ve mor ekose pantolonla poz vermiş ve fotoğraf makinesine gülümseyerek bakmıştı.

Yıldız ismin sadece hayatında değil başarısında da en büyük payın sahibi olan annesi Claire Stoermer de bu özel günü Instagram'da tatlı bir paylaşımla kutladı. Claire Stoermer kızına "Hayatımın aşkı ve ışığına mutlu 30. doğum günü!! Artık sosyal medyada olmasan da ve bunu göremeyecek olsan da!!" diye seslendi.

Annesi de doğum günü mesajını Zendaya'nın mavi çiçekli bir elbise giydiği ve ahşap bir oyun alanının önünde poz verdiği bir fotoğrafıyla paylaşmıştı.

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Zendaya, 1 Eylül 1996'da Stoermer ve Kazembe Ajamu Coleman'ın çocuğu olarak dünyaya geldi. Her ikisi de öğretmen olan ebeveynleri, sekiz yıllık evliliklerinin ardından 2016'da boşandılar ancak yakın ilişkilerini sürdürdüler.

Zendaya’nın babasının ilk evliliğinden doğan, kendisinden büyük 5 üvey kardeşi var.

Annesi Claire Stoermer, Zendaya'nın hayatında uzun zamandır önemli bir etkiye sahip oldu. Yıldız ismin annesi sanat yönetimi alanında çalışmaya başlamadan önce Kaliforniya, Oakland'daki yetersiz kaynaklara sahip okullarda neredeyse yirmi yıl öğretmenlik yaptı. Zendaya, annesinin kendisine güçlü bir çalışma ahlakı ve eğitime olan takdiri aşıladığını sık sık dile getirmişti.

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Zendaya, 2016'da Teen Vogue'a verdiği röportajda "Büyürken annemin Kaliforniya, Oakland'ın kalbinde, her zaman yetersiz fonlanan şehir içi okullarda öğretmenlik yaptığını izledim. Annem, öğrencilerinin gözlerini, onları mevcut durumlarının çok ötesine taşıyabilecek bir eğitime açmak için sürekli çalışarak, olağanüstü çaba gösterdi." demişti.

Zendaya ayrıca annesinin güzelliğe yaklaşımını da etkilediğini söyledi. 2019'da Vanity Fair'e verdiği röportajda, "Güzellik ikonlarım hayatımdaki kadınlar. Annem makyaj yapmazdı; bence bunun benim için güçlendirici bir şey olduğunu bilmiyordu," dedi.

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Zendaya, yeni yaşına beş büyük projede birden rol aldığı yılda girmiş oldu. Euphoria dizisinin üçüncü ve son sezonunda Rue Bennett olarak geri döndü. Ayrıca, nişanları beklenmedik bir şekilde bozulan bir çifti konu alan, Kristoffer Borgli'nin yönettiği karanlık romantik komedi A24 yapımı The Drama'da Robert Pattinson ile birlikte rol aldı.

40 yaşındaki Pattinson ve Zendaya, Christopher Nolan'ın Odysseia filminde de tekrar birlikte rol aldılar; Zendaya, Yunan bilgelik tanrıçası Athena'yı canlandırdı. Daha sonra, eşi Tom Holland ile birlikte rol aldığı Spider-Man: Brand New Day filminde MJ olarak Marvel Sinematik Evrenine geri döndü.

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Zendaya’nın gizlice evlendiği eşi Tom Holland da 1 Haziran’da 30 yaşına girdi. Ünlü çift, Tom Holland’ın başrolünü oynadığı yeni Örümcek-Adam serisinin ilk filminde birlikte rol aldıklarında tanışmışlar ve ilişkileri de böyle başlamıştı.

Zendaya'nın yoğun yılı henüz bitmedi. Yıldız oyuncu bu yılı Denis Villeneuve'ün bilim kurgu üçlemesinin son bölümü olan Dune: Part Three'de de Chani rolünü oynayarak bitirecek.

Annesi Claire Stoermer, Fruitvale İlkokulu'nda öğretmenlik yaparken yaz aylarında da Orinda'daki California Shakespeare Theater'da (Kaliforniya Shakespeare Tiyatrosu) gişe ve salon müdürü olarak çalışıyordu. Zendaya, çocukluğunun büyük bölümünü bu tiyatronun kulisinde, provaları izleyerek, bilet satılmasına yardım ederek ve koltuk yerleştirerek geçirdi.

Çocukken çok utangaç olduğu söylenen Zendaya annesinin desteğiyle tiyatro sahnesine çıkmaya başladıkça hem bu utangaçlığını yendi hem de Hollywood yıldızlığına uzanan yolun ilk adımlarını atmaya başlamış oldu.

Kendine tiyatro sahnesinde yer açan ve dans etmeye de başlayan küçük yıldız katalog modelliği ve birkaç yapımda arka planda figüranlık yaptıktan sonra 14 yaşında Disney yapımlarında yer almaya başladı.

Adını bu dizi ve filmlerde çocuk yıldız olarak duyuran Zendaya hiç ara vermeden çalıştığı kariyerinde 30 yaşını görmeden Hollywood’un en çok tercih edilen yıldız oyuncularından biri olmayı başardı…