Kam davulu kriz yaşattı

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Yılmaz Erdoğan’ın yönetmenliğini üstlendiği ve Asım Noyan karakteriyle yeniden izleyici karşısına çıktığı ‘Organize İşler: Karun Hazinesi’ndeki bazı sahneler sosyal medyada tartışma yarattı. Dizide kam davulunun yasaklı madde ticareti yapan gruplarla ilişkilendirilmesi, kültürel değerlerin temsil ediliş biçimine yönelik eleştirileri de beraberinde getirdi.

ELEŞTİRİLERİN ODAĞINDA OLDU

Türk ile Orta Asya geleneklerinde önemli bir yeri bulunan kam davulu, şaman kültüründe kullanılan ve manevi anlam taşıyan sembollerden biri olarak biliniyor. Dizide bu nesnenin yasaklı madde ticaretiyle bağlantılı bir bağlamda gösterilmesi, sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti. Bazı kullanıcılar, sahnenin kültürel mirasın yanlış temsil edilmesine yol açtığını savunarak yapım ekibine eleştiriler yöneltti.

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X HESABINA ERİŞİLEMİYOR

Tartışmaların ardından Yılmaz Erdoğan’ın X hesabı askıya alındı. Hesabın hangi gerekçeyle kısıtlandığı henüz açıklanmadı. İşlemin platformun kendi kuralları kapsamında mı gerçekleştirildiğine dairse bir bildiri yayınlanmadı. Yılmaz Erdoğan ise konuyla ilgili sessiz kaldı. Öte yandan “Organize İşler: Karun Hazinesi”nin IMDB puanı da 10 üzerinden 2.4’e düştü.