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Kam davulu kriz yaşattı

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#Yılmaz Erdoğan#Organize İşler: Karun Hazinesi#Kam Davulu Tartışması
Kam davulu kriz yaşattı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 26, 2026 08:48

Yılmaz Erdoğan’ın hem oynadığı hem de yönetmenliğini üstlendiği ‘Organize İşler: Karun Hazinesi’ dizisinde Türk kültürünün önemli sembollerinden kam davulunun kullanımı sosyal medyada tartışma yarattı. Eleştirilerin odağındaki Erdoğan’ın X hesabı askıya alındı. Sanatçı ise sessizliğini korumaya devam etti.

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Yılmaz Erdoğan’ın yönetmenliğini üstlendiği ve Asım Noyan karakteriyle yeniden izleyici karşısına çıktığı ‘Organize İşler: Karun Hazinesi’ndeki bazı sahneler sosyal medyada tartışma yarattı. Dizide kam davulunun yasaklı madde ticareti yapan gruplarla ilişkilendirilmesi, kültürel değerlerin temsil ediliş biçimine yönelik eleştirileri de beraberinde getirdi.

Kam davulu kriz yaşattı

ELEŞTİRİLERİN ODAĞINDA OLDU

Türk ile Orta Asya geleneklerinde önemli bir yeri bulunan kam davulu, şaman kültüründe kullanılan ve manevi anlam taşıyan sembollerden biri olarak biliniyor. Dizide bu nesnenin yasaklı madde ticaretiyle bağlantılı bir bağlamda gösterilmesi, sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti. Bazı kullanıcılar, sahnenin kültürel mirasın yanlış temsil edilmesine yol açtığını savunarak yapım ekibine eleştiriler yöneltti.

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Kam davulu kriz yaşattı

X HESABINA ERİŞİLEMİYOR

Tartışmaların ardından Yılmaz Erdoğan’ın X hesabı askıya alındı. Hesabın hangi gerekçeyle kısıtlandığı henüz açıklanmadı. İşlemin platformun kendi kuralları kapsamında mı gerçekleştirildiğine dairse bir bildiri yayınlanmadı. Yılmaz Erdoğan ise konuyla ilgili sessiz kaldı. Öte yandan “Organize İşler: Karun Hazinesi”nin IMDB puanı da 10 üzerinden 2.4’e düştü.

 

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#Yılmaz Erdoğan#Organize İşler: Karun Hazinesi#Kam Davulu Tartışması

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