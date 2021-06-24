Kalp Yarası'nın Yaman'ı Toprak Can Adıgüzel kimdir, nereli, kaç yaşında? Toprak Can Adıgüzel'in oynadığı diziler

Çekimleri Hatay’da yapılan Kalp Yarası dizisi, 28 Haziran Pazartesi günü yayınlanacak ilk bölümüyle ekranların dikkat çeken yaz dizisi olmaya aday gösteriliyor. Yağmur Tanrısevsin ve Gökhan Alkan’ın başrollerini paylaştığı dizide dikkat çeken bir diğer oyuncu ise Yaman karakteriyle karşımıza çıkan Toprak Can Adıgüzel. İşte, izleyicilerin merak ettiği Kalp yarası Yaman karakteri ve bu role hayat verecek olan genç oyuncu Toprak Can Adıgüzel’in hayatı, yaşı, nereli olduğu ve dizileri…

YAMAN ÖZTÜRK KİM?

Süreç Film’in yapımını üstlendiği Kalp Yarası dizisinde Yaman karakteri, Hatay’ın köklü ailelerinden Sancakzadelerin ocağında büyümüş bir genç. Yaman, Sancakzade ailesinin bir ferdi gibi büyümüş olsa da zor bir hayat geçirmiş. Sancakzade ailesinin bireyleri onu kendi evlatları gibi sevmiş olsa da Yaman her zaman kendini onlardan farklı görmüş. Dizide, Yaman’ın ‘Yaman Bey’ olma hırsı nelerin yaşanmasına sebep olacak merak konusu.

TOPRAK CAN ADIGÜZEL KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

26 Ocak 1992 tarihinde İzmir’de dünyaya gelen Toprak Can Adıgüzel öğrencilik hayatı boyunca çeşitli tiyatro oyunları ile sahne almaya ve müzikle ilgilenmeye başlamış. 2012 yılında İstanbul'a taşınan Adıgüzel, yüksek öğretim eğitimini İstanbul Aydın Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Drama ve Oyunculuk Bölümü’nde tamamlamış.

TOPRAK CAN ADIGÜZEL’İN OYNADIĞI DİZİLER

‘Benim Adım Feuerbach’ isimli tiyatro oyunla sahne almaya başlayan genç oyuncu 2019 yılında da Toy İstanbul’da ‘Yak Bunu’ isimli oyunda yer almıştır. Toprak Can Adıgüzel ilk olarak, Fox Tv ekranlarında yer alan Kadın adlı dizinin final bölümündeki İsmail karakteri ile de adını duyurmuştur.

Son olarak Adıgüzel, Show Tv ekranlarının sevilen dizisi ‘Alev Alev’ de Ali karakterini oynadı. Şimdilerde ise ATV ekranlarının yeni dizisi Kalp Yarası’nda Yaman rolüyle sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor.

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