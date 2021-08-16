Kalp Yarası'nda Ferit neden yok? Ferit'e ne oldu? İşte yeni bölümden ilk görüntüler
Kalp Yarası'nın yeni bölüm fragmanı kafalarda soru işareti bıraktı. Pazartesi günleri yayınlanan dizinin son bölümünde Baha'nın enjekte ettiği ilaç Fırtına'nın sonunu getirmişti. Fırtına'nın üzerinden düşen Ferit'in fragmanda görülmemesi merak uyandırdı. Peki, Kalp Yarası'nda Ferit neden yok? Ferit'e ne oldu?
Kalp Yarası yeni bölüm öncesinde Ferit'in başına neler geldiği merak ediliyor. Kalp Yarası'nın 9 Ağustos tarihli 6. bölümünde nefes kesen anlar yaşandı. Ferit'in itirafta bulunduğu bölümün sonunda Baha Fırtına'nın sonunu getirdi. Fırtına'nın yere yığılması ardından gözler Ferit'e çevrilmişken yayınlanan fragman soru işaretlerini bir kez daha artırdı.
YENİ BÖLÜM ÖZETİ
Baha, Ayşe tarafından reddedilmenin acısını Ferit'ten çıkarmak için Fırtına'ya ilaç enjekte eder. Fırtına ilacın etkisiyle kontrolden çıkar ve Ferit'i üzerinden atar. Ferit'in atının boş dönmesi konakta büyük bir yıkıma sebep olur. Azade, Ferit'in başına gelenlerden Ayşe'yi sorumlu tutar. Ferit'i bulabilmek için tüm imkanlar seferber edilirken Ayşe de Ferit'i bulabilmek için canla başla çalışmaya başlar. Ferit'e gerçek duygularını söyleyemeyen ve içi kan ağlayarak onu reddetmek zorunda kalan Ayşe için bu kaza bir milat olacaktır. Kardeşinin canını yakanın Yaman olduğunu öğrenen Sinan içindeki öfkeyi bir türlü atamamaktadır. Bu işin peşine düşer ancak hiç beklemediği bir sürprizle karşılaşır. Ebru ve Sinan ilişkisini tamamen yanlış anlayan Leman'ın kıskançlıktan gözü döner. Bu gereksiz kıskançlık Leman'a büyük hatalar yaptıracaktı