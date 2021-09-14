Kalp Yarası yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Son bölümü soru işaretleriyle bitti

Kalp Yarası takipçileri 13 Eylül tarihli bölümde nefes kesen anlara tanık oldu. Ferit ve Ayşe'nin ayrıldığı son bölümün finalinde Baha vuruldu, Yaman, Adnan'a ilk müdahaleyi yapmak isterken Adnan'ın cebinde kendisi hakkındaki büyük gerçeğin yazılı olduğu kağıdı gördü. Tüm bu gelişmeler ardından izleyiciler Kalp Yarası yeni bölüm fragmanına kilitlendi.

Kalp Yarası yeni bölüm fragmanı ise henüz yayınlanmadı.

Kalp Yarası Son Bölümde neler oldu?

Ferit duydukları karşısında büyük bir şok yaşasa da Baha'nın anlattıklarına inanmak istemedi. Ayşe'ye hiçbir şey belli etmeden olan biteni araştırmaya başladı. Hüseyin ise hem kendini hem kızını kurtardığını sanarak yaşananları uzaktan izledi.

Baha'nın davasında Ayşe'nin verdiği ifadeye ulaşan Ferit, Ayşe'nin Baha'dan "nişanlım" diye bahsettiğini görünce yıkıldı. Ferit'in Ayşe ile ayrılık zamanlarının geldiğini açıklaması konağa bomba gibi düştü. Neler olup bittiğini öğrenmek isteyen Ayşe, Ferit'in karşısına dikildi ancak Ferit kendisine inanmayınca Antakya'dan ayrılmaya karar verdi.



Diğer tarafta Hande, Ayşe ve Ferit ayrılığıyla büyük bir mutluluk yaşayıp, herkese eski günlerine döndüğünü söyledi. Yaman'ın Hande'ye olan aşkından vazgeçmeyeceğini anlayan Betül zor da olsa Yaman'dan ayrıldı.



Adnan, Ferit'in düşmanı olarak bildiği Hüseyin'le ortaklığını bitirme kararı aldı. Yaman bu durumu önceden Hüseyin'le paylaşıp tüm borçlarını kapatınca Hüseyin'i iyice avucunun içine almış oldu.Hüseyin, kızını kurtarmak için Ayşe'nin canını yakarak Baha'yı susturmaya karar verdi. Arkasından çevrilen oyunlarla bir anda suçlu durumuna düşen Ayşe'nin peşine polis takıldı. Ayşe yardım istemek için Ferit'in kapısını çaldı.Adnan, Hüseyin'le konuşurken Hüseyin tüm suçu Ayşe'ye atarak kendini temize çıkardı. Adnan, Azade'nin ona rest çekmesi üzerine bir de Hüseyin'in söyledikleri eklenince rahatsızlanarak fenalaştı. Yaman, Adnan'a ilk müdahaleyi yapmak isterken Adnan'ın cebinde kendisi hakkındaki büyük gerçeğin yazılı olduğu kağıdı gördü.

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