Kalp Yarası 21. son bölümde Ayşe vuruldu mu? İşte Kalp Yarası son bölümde yaşananlar

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Kalp Yarası son bölüm tek parça yayınlandı. ATV ekranlarında 22 Kasım Pazartesi akşamı sevenleri ile buluşan dizide bu hafta Ayşe yaşadığı travmanın etkisiyle zor zamanlar geçirirken karısını korumak isteyen Ferit hem Hande’yi hem de Mirza’yı takibe alması çarpıcı gelişmeler arasında yer aldı. Vedia’nın teyzesi olduğunu öğrenen Yaman beklemediği bu gerçekle yüzleşmek zorunda kalırken, final anında kimin vurulduğu da merak uyandırdı.

KALP YARASI SON BÖLÜM İZLEME EKRANI

KALP YARASI 21. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ayşe yaşadığı travmanın etkisiyle zor zamanlar geçirirken karısını korumak isteyen Ferit hem Hande’yi hem de Mirza’yı takibe alır. Ayşe başına gelen felaketin sebebini öğrendiğinde ise hesap sormak için derhal harekete geçer.

Vedia’nın teyzesi olduğunu öğrenen Yaman beklemediği bu gerçekle yüzleşmek zorunda kalır. İhanete uğrayan Azade ise Adnan’ı yola getirmenin yolunu bulur; ancak bu oyun ikisini de beklemedikleri bir durumun ortasında bırakır.

Ferit’in hamleleriyle köşeye sıkışan Hande, intikam ateşiyle dolu Ayşe’nin elinden kurtulabilecek midir?