Kalp Yarası final bölümüne Yaman'ın ölümü damga vurdu! İşte Kalp Yarası 32. son bölümde yaşananlar

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Kalp Yarası son bölüm tek parça yayınlandı. Başrollerinde Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin, Merve Çağıran, Toprak Can Adıgüzel'in yer aldığı ATV ekranlarında seyirci karşısına çıkan Kalp Yarası pazartesi akşamı final yaparak ekran macerasını tamamladı. Kendisini Ferit için kurşunların önüne atan Yaman'ın ölümü dikkat çekerken, Ayşe ve Ferit hak ettikleri mutluluğa ulaşması ekranlara damga vurdu. Kalp Yarası 32. son bölümü aşağıdaki ekrandan kesintisiz izleyebilirsiniz.

KALP YARASI FİNAL BÖLÜMÜNÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

KALP YARASI 32. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kardeşini korumaya çalışırken vurulan Yaman; Ferit, Sinan ve Ayşe’nin ellerinde yaşam mücadelesi verir. Kocasını vuran Hande’nin içindeki intikam ateşi iyice alevlenir. Son hamlesini yapmadan durmayacaktır.

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Hatırladıklarıyla tanık oldukları arasında kalan Ayşe ise katilin Feraye olduğunu söyler. Aşkları için sınandıkları her savaştan kalp yarasıyla kurtulan Ayşe ve Ferit hak ettikleri mutluluğa ulaşabilecek mi?

KALP YARASI OYUNCULARI

Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin, Merve Çağıran, Toprak Can Adıgüzel, Şenay Gürler, Mahir Günşiray, Meltem Gülenç, Rıza Akın, Nail Kırmızıgül, Yonca Şahinbaş, İnanç Konukçu, Burçin Abdullah, Naz Sayıner, Melih Çardak, Zehra Yılmaz, Kemal Burak Alper.