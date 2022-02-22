Kalp Yarası final bölümüne Yaman'ın ölümü damga vurdu! İşte Kalp Yarası 32. son bölümde yaşananlar

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
Putinden Rus ordusuna talimat Harekete geçtiPutin'den Rus ordusuna talimat! Harekete geçti#Rusya
Altın yatırımcısının gözü Ukrayna geriliminde Sert düşüşler görebilirizAltın yatırımcısının gözü Ukrayna geriliminde! Sert düşüşler görebiliriz#Altın Fiyatları
Göztepe - Galatasaray maçında ortalık karıştı Taraftar sahaya girdi, koridorlar karıştı, İrfan Can çılgına döndü...Göztepe - Galatasaray maçında ortalık karıştı! Taraftar sahaya girdi, koridorlar karıştı, İrfan Can çılgına döndü...#Galatasaray
Putinin kararının ardından Zelenskiden sert açıklama: Kimseye hiçbir şey vermeyeceğizPutin'in kararının ardından Zelenski'den sert açıklama: Kimseye hiçbir şey vermeyeceğiz#Zelenski
Putin resmen tanıdı Dünya alarma geçtiPutin resmen tanıdı! Dünya alarma geçti#Putin
Putinin hamlesine tepki yağıyor Türkiyeden ilk açıklama geldiPutin'in hamlesine tepki yağıyor! Türkiye'den ilk açıklama geldi#Vladimir Putin
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegalle yeni ticaret hedefini açıkladıCumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal'le yeni ticaret hedefini açıkladı#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Galatasaray, 141 günlük hasretine son verdi Maçta tam 4 penaltı, 5 gol...Galatasaray, 141 günlük hasretine son verdi! Maçta tam 4 penaltı, 5 gol...#Göztepe
Otomotiv sektörünü rahatlatacak hamle... Limit artırıldıOtomotiv sektörünü rahatlatacak hamle... Limit artırıldı#BDDK
Torrentten hakem ve Arda Turan yorumu Fatih Terimle fotoğraf paylaşması...Torrent'ten hakem ve Arda Turan yorumu! 'Fatih Terim'le fotoğraf paylaşması...'#Domenec Torrent
Covid-19da sıcak gelişme... Bakan Koca aşı çağrısını yinelediCovid-19'da sıcak gelişme... Bakan Koca aşı çağrısını yineledi#Koronavirüs
Göztepe maçında Galatasaraydan görülmemiş istatistik Rekor kırıldı, Taylan Antalyalı ve Ömer Bayrama tepki...Göztepe maçında Galatasaray'dan görülmemiş istatistik! Rekor kırıldı, Taylan Antalyalı ve Ömer Bayram'a tepki...#Galatasaray
Eski eşini öldürüp yol kenarına bırakmıştı... Cezası belli olduEski eşini öldürüp yol kenarına bırakmıştı... Cezası belli oldu#Kayseri
Çocuklarım var diye yalvardı ama... Kadın şoförün korkunç ölümüÇocuklarım var diye yalvardı ama... Kadın şoförün korkunç ölümü!#ABD
Çocuk oyuncu artık 18 yaşında: Akranları onun servetini ancak hayal edebilirÇocuk oyuncu artık 18 yaşında: Akranları onun servetini ancak hayal edebilir#Millie Bobby Brown
HABERLERKelebek Haberleri Televizyon Haberleri

Kalp Yarası final bölümüne Yaman'ın ölümü damga vurdu! İşte Kalp Yarası 32. son bölümde yaşananlar

#Kalp Yarası#Dizi#Televizyon
Kalp Yarası final bölümüne Yamanın ölümü damga vurdu İşte Kalp Yarası 32. son bölümde yaşananlar

Kalp Yarası final bölümü izleme ekranı kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için yayınlandı. Ekran macerasında 31 bölümü geride bırakan Kalp Yarası'nın 21 Şubat tarihli 32. son bölümünde Ferit, Sinan ve Ayşe’nin ellerinde yaşam mücadelesi veren Yaman'ın ölümü ekranlara damga vurdu. Feraye'nin Hande'yi kuyudan atması Kalp Yarası final bölümünde merak uyandırırken konakta geçen 5 yıl sonraki görüntüler dikkat çekti. İşte, Kalp Yarası 32. son bölüm full HD izleme ekranı ve final bölümünde yaşananlar.

Haberin Devamı

Kalp Yarası son bölüm tek parça yayınlandı. Başrollerinde Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin, Merve Çağıran, Toprak Can Adıgüzel'in yer aldığı ATV ekranlarında seyirci karşısına çıkan Kalp Yarası pazartesi akşamı final yaparak ekran macerasını tamamladı. Kendisini Ferit için kurşunların önüne atan Yaman'ın ölümü dikkat çekerken, Ayşe ve Ferit hak ettikleri mutluluğa ulaşması ekranlara damga vurdu. Kalp Yarası 32. son bölümü aşağıdaki ekrandan kesintisiz izleyebilirsiniz.

KALP YARASI FİNAL BÖLÜMÜNÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

KALP YARASI 32. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kardeşini korumaya çalışırken vurulan Yaman; Ferit, Sinan ve Ayşe’nin ellerinde yaşam mücadelesi verir. Kocasını vuran Hande’nin içindeki intikam ateşi iyice alevlenir. Son hamlesini yapmadan durmayacaktır.

Haberin Devamı

Hatırladıklarıyla tanık oldukları arasında kalan Ayşe ise katilin Feraye olduğunu söyler. Aşkları için sınandıkları her savaştan kalp yarasıyla kurtulan Ayşe ve Ferit hak ettikleri mutluluğa ulaşabilecek mi?

KALP YARASI OYUNCULARI

Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin, Merve Çağıran, Toprak Can Adıgüzel, Şenay Gürler, Mahir Günşiray, Meltem Gülenç, Rıza Akın, Nail Kırmızıgül, Yonca Şahinbaş, İnanç Konukçu, Burçin Abdullah, Naz Sayıner, Melih Çardak, Zehra Yılmaz, Kemal Burak Alper.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kalp Yarası#Dizi#Televizyon

BAKMADAN GEÇME!

54 saat sonra kurtarıldı... Kurtulmamız mucize

54 saat sonra kurtarıldı... 'Kurtulmamız mucize'

#Yunanistan
Kurtaran Ev’in melekleri

Kurtaran Ev’in melekleri

#Kurtaran Ev Derneği
Artık şarkıların sonu bile beklenmiyor... Her şeye rağmen direnen mekân: Unkapanı

'Artık şarkıların sonu bile beklenmiyor...' Her şeye rağmen direnen mekân: Unkapanı

#Unkapanı

BAKMADAN GEÇME!

54 saat sonra kurtarıldı... Kurtulmamız mucize

54 saat sonra kurtarıldı... 'Kurtulmamız mucize'

#Yunanistan
Kurtaran Ev’in melekleri

Kurtaran Ev’in melekleri

#Kurtaran Ev Derneği
Artık şarkıların sonu bile beklenmiyor... Her şeye rağmen direnen mekân: Unkapanı

'Artık şarkıların sonu bile beklenmiyor...' Her şeye rağmen direnen mekân: Unkapanı

#Unkapanı