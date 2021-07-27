Kalp Yarası 4. son bölümde Ayşe'nin boşanma kararı şoke etti! İşte Kalp Yarası yeni bölüm fragmanı ve son bölümün özeti
Kalp Yarası 4. bölüm full izle ekranı internetten yayınlandı. Bir haftalık aranın ardından 26 Temmuz Pazartesi akşamı izleyici karşısına çıkan Kalp Yarası'nın 4. son bölümünde Ayşe, Ferit'e karşı duygularının yoğunlaştığını fark ederken, Hande tarafından sürekli hor görülen Yaman'ın Betül'le sevgili olması dikkat çekti. Dizinin final anında Ferit'in hala Hande'yi sevdiğini düşünen Ayşe'nin boşanma kararı alması ise son bölüme damga vurdu. İşte, Kalp Yarası 4. son bölüm kesintisiz izleme ekranı ve yeni bölüm fragmanından görüntüler.
Kalp Yarası son bölüm tek parça yayınlandı. ATV ekranlarında 26 Temmuz akşamı sevenlerinin karşısına çıkan Kalp Yarası'nda bu hafta Hande'nin İskenderun'a Ferit'le beraber gideceğini Ayşe'ye söylemesi çarpıcı gelişmelerden oldu. Dizinin yayınlanan yeni bölüm fragmanında ise Ferit'in de boşanmak istediğini söylemesi dikkat çekerken; Baha'nın Antakya'ya gelmesi şimdiden merak uyandırdı. Dizinin son bölümünü aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz.
KALP YARASI SON BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
KALP YARASI 5. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI
"Asıl gönül macerası sende Ayşe Hanım; boşanalım!"— atv (@atvcomtr) July 26, 2021
Kalp Yarası 5. Bölüm Fragmanı
Yeni bölüm Pazartesi 20.00'de atv'de📺#KalpYarası @kalpyarasitv pic.twitter.com/GbQYXYMw7j
KALP YARASI 4. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Baha'nın Ayşe'yi kurtarmaya çalışırken yaraladığı genç ölünce hapis cezası katlanır. Zor günlerden geçen Baha, Ayşe'nin evlendiğini duyunca büyük bir şok yaşar.
Baha'nın durumunu öğrenince büyük bir üzüntü yaşayan Ayşe, Ferit'e karşı duygularının da yoğunlaştığını fark eder. Ferit'in Hande'ye karşı bir şey hissettiğini düşünen Ayşe ikilemde kalır. Tam bu sırada Hatay'a beklenmedik bir misafir gelir. Bu davetsiz ve beklenmedik misafir konağın altının üstüne getirir.
Babasının ölümüne seyirci kalan Yaman için artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Hande tarafından sürekli hor görülen Yaman kendine yeni bir yol çizmeye karar verir.
Antakya'ya gelen gizemli misafirin peşine düşen Hande ise Ayşe'yle ilgili önemli bir bilgiye ulaşır. Tehlikeli bir oyuna girişen Hande tüm dengeleri değiştirerek oyunu yeniden kuracaktır.