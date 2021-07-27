Kalp Yarası 4. son bölümde Ayşe'nin boşanma kararı şoke etti! İşte Kalp Yarası yeni bölüm fragmanı ve son bölümün özeti

Kalp Yarası son bölüm tek parça yayınlandı. ATV ekranlarında 26 Temmuz akşamı sevenlerinin karşısına çıkan Kalp Yarası'nda bu hafta Hande'nin İskenderun'a Ferit'le beraber gideceğini Ayşe'ye söylemesi çarpıcı gelişmelerden oldu. Dizinin yayınlanan yeni bölüm fragmanında ise Ferit'in de boşanmak istediğini söylemesi dikkat çekerken; Baha'nın Antakya'ya gelmesi şimdiden merak uyandırdı. Dizinin son bölümünü aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz.

KALP YARASI SON BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

KALP YARASI 5. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

"Asıl gönül macerası sende Ayşe Hanım; boşanalım!"

Kalp Yarası 5. Bölüm Fragmanı

Yeni bölüm Pazartesi 20.00'de atv'de📺#KalpYarası @kalpyarasitv pic.twitter.com/GbQYXYMw7j — atv (@atvcomtr) July 26, 2021

KALP YARASI 4. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Baha'nın Ayşe'yi kurtarmaya çalışırken yaraladığı genç ölünce hapis cezası katlanır. Zor günlerden geçen Baha, Ayşe'nin evlendiğini duyunca büyük bir şok yaşar.

Baha'nın durumunu öğrenince büyük bir üzüntü yaşayan Ayşe, Ferit'e karşı duygularının da yoğunlaştığını fark eder. Ferit'in Hande'ye karşı bir şey hissettiğini düşünen Ayşe ikilemde kalır. Tam bu sırada Hatay'a beklenmedik bir misafir gelir. Bu davetsiz ve beklenmedik misafir konağın altının üstüne getirir.

Babasının ölümüne seyirci kalan Yaman için artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Hande tarafından sürekli hor görülen Yaman kendine yeni bir yol çizmeye karar verir.

Antakya'ya gelen gizemli misafirin peşine düşen Hande ise Ayşe'yle ilgili önemli bir bilgiye ulaşır. Tehlikeli bir oyuna girişen Hande tüm dengeleri değiştirerek oyunu yeniden kuracaktır.

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