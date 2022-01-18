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Kalp Yarası 27. son bölümde Ferit'in sözleri Yaman'ı şoke etti! İşte Kalp Yarası son bölümde yaşananlar

#Kalp Yarası#Televizyon#Dizi
Kalp Yarası 27. son bölümde Feritin sözleri Yamanı şoke etti İşte Kalp Yarası son bölümde yaşananlar

Kalp Yarası 27. son bölüm izleme ekranı kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için yayınlandı. Pazartesi akşamları seyirci karşısına çıkan Kalp Yarası 2 haftalık aranın ardından 17 Ocak tarihinde sevenleri ile buluştu. Adnan’ın ölümüyle yasa boğulan Sancakzade Konağı'nda Yaman ve Hande’nin yaptığı sürpriz şoke etkisi yaratırken, Ayşe'nin Mirza’nın amacını öğrenmesi dikkat çekti. Dizinin final anında ise Ferit'in Yaman'a "Babamı sen öldürdün" demesi ekranlara damga vurdu. İşte, Kalp Yarası son bölüm full HD izleme ekranı ve 27. bölümde yaşanan gelişmeler.

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Kalp Yarası son bölüm tek parça yayınlandı. Atv ekranlarında 17 Ocak Pazartesi akşamı sevenlerinin karşısına çıkan Kalp Yarası'nda bu hafta babasının ani ölümüyle sarsılan Ferit'in Yaman'ın köşeye sıkıştırması çarpıcı gelişmeler arasında yer aldı. Tüm bunların ardından dizinin yayınlanan yeni bölüm fragmanında Elif'in yaşayıp yaşamadığı merak konusu oldu. Dizinin son bölümünü aşağıdaki ekrandan kesintisiz izleyebilirsiniz.

KALP YARASI SON BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

KALP YARASI 27. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Adnan’ın ölümüyle yasa boğulan Sancakzade ailesine Yaman ve Hande’nin yaptığı sürpriz, konakta tüm dengelerin değişmesine neden olur. Babasının ani ölümüyle sarsılan Ferit kendine gelmeye çalışırken, hiç beklemediği bir detay onu başka sorulara götürür.

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Ayşe ise Şahin ve Mirza’nın amacını sonunda öğrenir ve büyük bir hayal kırıklığı yaşar.

Hande ve Yaman, geçmişin intikamını Sancakzadeler’den acı bir şekilde alırken, Ayşe ve Ferit’e nasıl bir sürpriz yapacaktır?

KALP YARASI OYUNCULARI KİMLER?

Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin, Merve Çağıran, Toprak Can Adıgüzel, Şenay Gürler, Mahir Günşiray, Meltem Gülenç, Rıza Akın, Nail Kırmızıgül, Yonca Şahinbaş, İnanç Konukçu, Burçin Abdullah, Naz Sayıner, Melih Çardak, Zehra Yılmaz, Kemal Burak Alper.

Antakya'nın iki köklü ailesinin bitmek bilmeyen çatışmasının tam ortasına, hayatlarını değiştiren tertemiz aşklarını koyan Ferit(Gökhan Alkan) ve Ayşe'nin(Yağmur Tanrısevsin) yüreklere dokunacak aşk öyküsünü konu alan dizinin genel hikayesi sektörün duayenlerinden Tomris Giritlioğlu'nun imzasını taşıyor.

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