Kalp Yarası 27. son bölümde Ferit'in sözleri Yaman'ı şoke etti! İşte Kalp Yarası son bölümde yaşananlar

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Kalp Yarası son bölüm tek parça yayınlandı. Atv ekranlarında 17 Ocak Pazartesi akşamı sevenlerinin karşısına çıkan Kalp Yarası'nda bu hafta babasının ani ölümüyle sarsılan Ferit'in Yaman'ın köşeye sıkıştırması çarpıcı gelişmeler arasında yer aldı. Tüm bunların ardından dizinin yayınlanan yeni bölüm fragmanında Elif'in yaşayıp yaşamadığı merak konusu oldu. Dizinin son bölümünü aşağıdaki ekrandan kesintisiz izleyebilirsiniz.

KALP YARASI SON BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

KALP YARASI 27. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Adnan’ın ölümüyle yasa boğulan Sancakzade ailesine Yaman ve Hande’nin yaptığı sürpriz, konakta tüm dengelerin değişmesine neden olur. Babasının ani ölümüyle sarsılan Ferit kendine gelmeye çalışırken, hiç beklemediği bir detay onu başka sorulara götürür.

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Ayşe ise Şahin ve Mirza’nın amacını sonunda öğrenir ve büyük bir hayal kırıklığı yaşar.

Hande ve Yaman, geçmişin intikamını Sancakzadeler’den acı bir şekilde alırken, Ayşe ve Ferit’e nasıl bir sürpriz yapacaktır?

KALP YARASI OYUNCULARI KİMLER?

Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin, Merve Çağıran, Toprak Can Adıgüzel, Şenay Gürler, Mahir Günşiray, Meltem Gülenç, Rıza Akın, Nail Kırmızıgül, Yonca Şahinbaş, İnanç Konukçu, Burçin Abdullah, Naz Sayıner, Melih Çardak, Zehra Yılmaz, Kemal Burak Alper.

Antakya'nın iki köklü ailesinin bitmek bilmeyen çatışmasının tam ortasına, hayatlarını değiştiren tertemiz aşklarını koyan Ferit(Gökhan Alkan) ve Ayşe'nin(Yağmur Tanrısevsin) yüreklere dokunacak aşk öyküsünü konu alan dizinin genel hikayesi sektörün duayenlerinden Tomris Giritlioğlu'nun imzasını taşıyor.