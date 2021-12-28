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Kalp Yarası 26. son bölüme Yaman'ın kardeşlik itirafı damga vurdu! İşte Kalp Yarası son bölümde yaşananlar

#Kalp Yarası#Televizyon#Dizi
Kalp Yarası 26. son bölüme Yamanın kardeşlik itirafı damga vurdu İşte Kalp Yarası son bölümde yaşananlar

Kalp Yarası 26. son bölüm izleme ekranı kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için yayınlandı. Pazartesi akşamları seyirci karşısına çıkan Kalp Yarası'nın 27 Aralık tarihli son bölümünde Ayşe ve Ferit'in düğün töreni dikkat çekerken Adnan'ın ölmesi heyecan dolu anlara neden oldu. İntikam planlarını devreye koyan Yaman'ın Sinan ve Ferit'e Adnan'ın oğlu olduğunu itiraf etmesi ise ekranlara damga vurdu. İşte, Kalp Yarası son bölüm full HD izleme ekranı ve 26. bölümde yaşanan gelişmeler.

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Kalp Yarası son bölüm tek parça yayınlandı. Atv ekranlarında 27 Aralık Pazartesi akşamı sevenlerinin karşısına çıkan Kalp Yarası'nda bu hafta Adnan'ın ölmesi çarpıcı gelişmeler arasında yer aldı. Hande ile evlenen Yaman'ın konağın kendisine kaldığını açıklaması Sancakzade Ailesi'ni şoke etti. Dizinin son bölümünü aşağıdaki ekrandan kesintisiz izleyebilirsiniz.

KALP YARASI SON BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

KALP YARASI 26. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ayşe ve Ferit'in düğün töreninde Adnan'ın fenalaşması ortalığı karıştırır. Adnan, Yaman'ın kendisine rest çekmesine karşılık Yaman'la yüzleşince ikili arasında ipler iyice gerilir.

Azade ise gerçeğin ortaya çıkmaması için elinden geleni yapar. Karnındaki bebeğinin Hande'yi değiştirebileceğini düşünen Zümrüt büyük bir risk alır fakat bu gelişmeler Betül'ü yeni kararlar almaya zorlar.

Sancakzade Ailesi, Adnan Bey'in ölüm haberiyle sarsılmışken ikinci bir şok dalgası ile yüzleşmek üzeredir: Yaman intikam gününün geldiğine inanarak harekete geçer!

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KALP YARASI YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragmanın ilerleyen günlerde yayınlanması bekleniyor.

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#Kalp Yarası#Televizyon#Dizi

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