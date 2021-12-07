Kalp Yarası 23. son bölümde Ayşe'yle ilgili haber Ferit'i şoke etti! İşte Kalp Yarası son bölümde yaşananlar

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Kalp Yarası son bölüm tek parça yayınlandı. Atv ekranlarında 6 Aralık Pazartesi akşamı sevenlerinin karşısına çıkan Kalp Yarası'nda bu hafta Ferit ve Mirza arasında sular bir türlü durulmazken Ayşe'nin kurtulup kurtulamayacağı merak uyandırdı. Azade'nin Adnan'ın öldü sandığı oğlunun yaşadığını Hüseyin'den öğrenmesi çarpıcı gelişmelerden oldu. Dizinin son bölümünü aşağıdaki ekrandan kesintisiz izleyebilirsiniz.

KALP YARASI SON BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

KALP YARASI 23. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Annesinin hatıralarıyla teselli bulmaya çalışan Ayşe, Ferit’ten hiç beklemediği bir davranışla karşılaşır. Bu sürpriz Ayşe’nin Ferit’e olan duygularını ortaya çıkarırken, Ferit Ayşe’yle birlikte olabilme ihtimalinin güçlendiğini anlar.

Sinan, Ferit ve Azade’nin konakta Adnan’ı yok sayması Adnan’ın ailesine karşı harekete geçmesi için bardağı taşıran son damla olur. Adnan’ın bu hamlesi Yaman’ın elini güçlendirirken kendisini geri dönüşü olmayacak bir yola sokar.

Elif’in bir an önce iyileşmesi için Ayşe’ye yaklaşan Şahin’in karşısına hiç beklemediği bir isim çıkar. Ferit ve Mirza arasında sular bir türlü durulmazken Ayşe aldığı kararı tekrar sorgulamaya başlar.

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KALP YARASI YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragmanın ilerleyen günlerde yayınlanması bekleniyor.