Kalp Yarası 19. son bölüme Ayşe'nin zehirlenmesi damga vurdu! İşte Kalp Yarası son bölüm ve yeni bölüm fragmanı

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Kalp Yarası son bölüm tek parça yayınlandı. ATV ekranlarında seyirci karşısına çıkan Kalp Yarası'nın 8 Kasım tarihli 19. son bölümünde Mirza'nın aslında kim olduğunu açığa çıkarmaya çalışan Ferit hem doğrudan hem de gizliden Mirza’yla mücadeleye girişti. Dizinin yeni bölüm fragmanında ise Ayşe'nin yoğun bakıma alınması dikkat çekti.

KALP YARASI SON BÖLÜM İZLEME EKRANI

KALP YARASI 19. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ayşe ve Ferit doğacak çocuklarının sevinciyle kendilerine üç kişilik bir hayat kurmaya çalışır. Bir yanda gizli ajandasıyla hayatlarına girmiş olan Mirza zor zamanların habercisiyken diğer yanda ise yaşadıklarının sorumlusu olarak gördüğü Ayşe’ye büyük bir bedel ödetmek için yemin eden Hande vardır.

Yaman’ın bir Sancakzade olduğunu öğrenen Hande onu tekrar elde edebilmek için türlü oyunlarla önüne çıkan herkesi ezip geçmeye niyetlidir.

Mirza’nın aslında kim olduğunu açığa çıkarmaya çalışan Ferit hem doğrudan hem de gizliden Mirza’yla mücadeleye girişecek.

KALP YARASI 20. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

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