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Kalp Yarası 17. son bölüme telefona gelen video şoke etti! İşte Kalp Yarası son bölümde yaşananlar

#Kalp Yarası#Atv#Dizi
Kalp Yarası 17. son bölüme telefona gelen video şoke etti İşte Kalp Yarası son bölümde yaşananlar

Kalp Yarası 17. son bölüm kesintisiz izleme ekranı yayınlandı. Pazartesi akşamları izleyici ile buluşan Kalp Yarası'nın 25 Ekim tarihli son bölümünde hamile olduğunu öğrenen Ayşe hayatının şokunu yaşarken Hande kendi adaletini sağlamaya ve Ayşe'den sonsuza dek kurtulmaya karar verdi. Dizinin final anında Baha'nın vurulma anının Ferit'in cep telefonuna gelmesi ise haftaya damga vurdu. İşte, kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için Kalp Yarası 17. bölüm full HD izleme ekranı.

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Kalp Yarası son bölüm tek parça yayınlandı. ATV ekranlarında seyirci karşısına çıkan Kalp Yarası'nın 17. son bölümünde Kızının kirli oyunlarına sessiz kalamayan Zümrüt'ün son hamlesi herkesin hayatını derinden etkiledi. Ferit'in telefonuna gelen video merak uyandırırken tüm gerçekleri Azade'nin bildiği ortaya çıktı. Dizinin son bölümünü aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz.

KALP YARASI SON BÖLÜM İZLEME EKRANI

KALP YARASI 17. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Henüz boşanmanın etkisini üzerinden atamamışken hamile olduğunu öğrenen Ayşe, büyük bir şok yaşar. Bu hamilelik Ayşe'nin Ferit'ten uzaklaşmasını zorlaştıracaktır.

Kızının kirli oyunlarına sessiz kalamayan Zümrüt'ün son hamlesi herkesin hayatını derinden etkiler. Büyük ihanetin ortaya çıkmasıyla hem Sancakzadeler hem Varoğlu Ailesi sarsılır ve bütün dengeler değişir. Sancakzadeleri yok etmek için Saadet'i konağa köstebek olarak sokan Yaman ise planını adım adım ilerletmektedir.

Ayşe'nin hamile olduğunu öğrenen Hande'nin öfkesi gittikçe büyür. Hande kendi adaletini sağlamaya ve Ayşe'den sonsuza dek kurtulmaya karar verir.

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#Kalp Yarası#Atv#Dizi

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