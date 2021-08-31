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Televizyon
Haber Giriş: 31.08.2021 - 02:50 | Son Güncelleme:

Kalp Yarası 9. son bölümde Ferit'e şok telefon! İşte Kalp Yarası son bölüm ve yeni bölüm fragmanı

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Kalp Yarası 9. son bölümde Ferit'e şok telefon! İşte Kalp Yarası son bölüm ve yeni bölüm fragmanı

Kalp Yarası 9. son bölüm full izle ekranı erişime açıldı. 30 Ağustos akşamı izleyici karşısına çıkan Kalp Yarası'nın son bölümünde Ayşe ve Ferit yeni başlayan aşklarının heyecanı içindeyken, Adnan'ın Fırtına'ya ilaç enjekte edildiğini öğrenmesi çarpıcı gelişmelerden oldu. Final sahnesinde Hande'nin Ferit'e Cesur'la ilgili söyledikleri ise Kalp Yarası son bölüme damga vurdu. İşte, Kalp Yarası 9. bölüm kesintisiz izleme ekranı ve yeni bölüm fragmanı.

Kalp Yarası son bölüm tek parça yayınlandı. ATV ekranlarında 30 Ağustos Pazartesi sevenlerinin karşısına çıkan Kalp Yarası'nda bu hafta Ferit ve Ayşe'nin kavgayla başlayan gecesi öpüşmeyle son bulurken Hande'nin bu ana tanık olması dikkat çekti. Dizinin yayınlanan 10. yeni bölüm fragmanında ise Ferit'in Cesur'la ilgili şüpheleri şimdiden merak uyandırdı.

KALP YARASI SON BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

KALP YARASI 10. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

KALP YARASI 9. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ferit ve Ayşe'nin kavgayla başlayan gecesi öpüşmeleriyle son bulmuş, Hande de bu anı uzaktan izlemiştir. Şimdiye dek oyun olduğunu düşündüğü bu evliliğin aşka dönüştüğünü anlayan Hande deliye döner.

Yaman, Hande defterini kapatmak için Betül'le bir yola girmiştir. Adnan ise Fırtına'ya ilaç enjekte edildiğini öğrendikten sonra birilerinin oğlunun canına kast ettiğini anlamıştır. Adnan'ın aklına tek bir isim gelir: Yaman… İki oğlu arasında sıkışıp kalan Adnan bir karar vermek zorundadır.

Leman, Sinan'ın Ebru'yla hala görüştüğünü ve aralarında duygusal bir ilişki olduğunu fark ederek harekete geçmesi gerektiğini anlar.

Ayşe ve Ferit yeni başlayan aşklarının heyecanı içindedir. İkili birbirinden bir an bile ayrı kalmaya dayanamazken, Hande her şeyi göze alarak son kozunu oynamaya hazırlanırken hiç beklemediği bir sürprizle karşılaşır.

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