Kalp Yarası son bölüm finalinde büyük şok: Ferit'e ne oldu, öldü mü? Kalp Yarası yeni bölüm fragmanı yayınlandı

Kalp Yarası 6. bölümüyle ekranlardaydı. Atv ekranlarında izleyici ile buluşan Kalp Yarası'nın 9 Ağustos tarihli 6. bölümünde nefes kesen anlar yaşandı. Ferit'in itirafta bulunduğu bölümün sonunda Baha Fırtına'nın sonunu getirdi. Fırtına'nın yere yığılması ardından gözler Ferit'e çevrilmişken yayınlanan fragman soru işaretlerini bir kez daha artırdı. Atının üstüne görülmeyen Ferit'e ne oldu merak konusu. Peki, Ferit'e ne oldu, öldü mü? İşte Kalp Yarası son bölümü izleyebileceğiniz sayfa ve önümüzdeki hafta yaşanacaklara dair ipuçları veren Kalp Yarası yeni bölüm fragmanı...

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KALP YARASI 6. BÖLÜM ÖZETİ

Ayşe, Ferit'e karşı saklamakta zorlandığı, kendine bile itiraf edemediği hisler içindedir. Kıskançlık duygusuyla bir türlü baş edemeyerek Ferit'e boşanmak istediğini söyler. Ferit ise soru sormamak konusunda söz verdiği Ayşe'nin hayatıyla ilgili kuşkular yaşamaktadır.

Sinan'ın eski aşkı Ebru'nun Hatay'a dönmesi ortalığı karıştırır. Üstelik çocukları Müge ve Cenk'in arkadaşlığı nedeniyle iki eski aşık istemeseler de bir araya gelmek durumunda kalırlar. Ebru'nun dönüşü Leman'ı çıkmaz bir yola sokar.

Ferit'ten vazgeçmeyen Hande tehlikeli bir oyuna girişir. Hande'nin oyunu Sancakzade Konağı'na bomba gibi düşer. Diğer yanda Ayşe karşılıklı anlaşmayla başlayan evcilik oyununun gerçeğe dönüştüğünü fark eder. Ferit'in de Ayşe'ye karşı hisleri ağır basar. Ne var ki onları kötü bir sürpriz beklemektedir.A

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