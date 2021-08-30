Kalp Yarası oyuncuları kimdir, nerede çekiliyor? Kalp Yarası dizisi oyuncu kadrosu

Kalp Yarası oyuncuları ve çekim yerleri merak ediliyor. Kalp Yarası dizisi her hafta Salı akşamları yayınlanıyor. Dizide Ferit karakterine Gökhan Alkan, Ayşe karakterine Yağmur Tanrısevsin, Hande karakterine ise Merve Çağıran hayat veriyor. İşte Kalp Yarası oyuncularının tamamı ve dizi hakkında merak edilenler

KALP YARASI OYUNCULARI

Gökhan Alkan (Ferit Sancakzede)

Yağmur Tanrısevsin (Ayşe Yılmaz)

Merve Çağıran (Hande Varoğlu)

Toprak Can Adıgüzel (Yaman Öztürk)

Şenay Gürler (Azade Sancakzade)

Mahir Günşiray (Adnan Sancakzade)

Meltem Gülenç (Zümrüt Varoğlu)

Rıza Akın (Hüseyin Varoğlu)

İnanç Konukçu (Sinan Sancakzede)

Burçin Abdullah (Leman Sancakzade)

Naz Sayıner (Müge Sancakzade)

Nail Kırmızıgül (İhsan)

Yonca Şahinbaş (Vedia)

KALP YARASI NEREDE ÇEKİLİYOR?

Kalp Yarası dizisi Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da çekiliyor. Çekimlerin bazı sahneleri, il genelindeki farklı mekanlarda da gerçekleşebiliyor.

Antakya'nın iki köklü ailesinin bitmek bilmeyen çatışmasının tam ortasına, hayatlarını değiştiren tertemiz aşklarını koyan Ferit ve Ayşe'nin yüreklere dokunacak aşk öyküsünü konu alan dizinin genel hikayesi sektörün duayenlerinden Tomris Giritlioğlu'nun imzasını taşıyor.

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