Kalp Yarası oyuncuları kimdir, nerede çekiliyor? Kalp Yarası dizisi oyuncu kadrosu
Kalp Yarası dizisi her hafta Salı akşamları izleyici karşısına çıkıyor. ATV ekranlarında yayınlanan dizinin kadrosu merak ediliyor. Kalp Yarası oyuncuları arasında Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin, Merve Çağıran, Toprak Can Adıgüzel, Şenay Gürler, Mahir Günşiray, Meltem Gülenç, Rıza Akın, Nail Kırmızıgül, Yonca Şahinbaş, İnanç Konukçu, Burçin Abdullah gibi isimler bulunuyor. İşte Kalp Yarası karakterleri ve dizinin çekildiği yer
Kalp Yarası oyuncuları ve çekim yerleri merak ediliyor. Kalp Yarası dizisi her hafta Salı akşamları yayınlanıyor. Dizide Ferit karakterine Gökhan Alkan, Ayşe karakterine Yağmur Tanrısevsin, Hande karakterine ise Merve Çağıran hayat veriyor. İşte Kalp Yarası oyuncularının tamamı ve dizi hakkında merak edilenler
Gökhan Alkan (Ferit Sancakzede)
Yağmur Tanrısevsin (Ayşe Yılmaz)
Merve Çağıran (Hande Varoğlu)
Toprak Can Adıgüzel (Yaman Öztürk)
Şenay Gürler (Azade Sancakzade)
Mahir Günşiray (Adnan Sancakzade)
Meltem Gülenç (Zümrüt Varoğlu)
Rıza Akın (Hüseyin Varoğlu)
İnanç Konukçu (Sinan Sancakzede)
Burçin Abdullah (Leman Sancakzade)
Naz Sayıner (Müge Sancakzade)
Nail Kırmızıgül (İhsan)
Yonca Şahinbaş (Vedia)
KALP YARASI NEREDE ÇEKİLİYOR?
Kalp Yarası dizisi Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da çekiliyor. Çekimlerin bazı sahneleri, il genelindeki farklı mekanlarda da gerçekleşebiliyor.
Antakya'nın iki köklü ailesinin bitmek bilmeyen çatışmasının tam ortasına, hayatlarını değiştiren tertemiz aşklarını koyan Ferit ve Ayşe'nin yüreklere dokunacak aşk öyküsünü konu alan dizinin genel hikayesi sektörün duayenlerinden Tomris Giritlioğlu'nun imzasını taşıyor.