Kalp Yarası dizisinin Ferit'i Gökhan Alkan kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, Gökhan Alkan dizileri

Yaz sezonuyla birlikte televizyonda yeni diziler de artık yavaş yavaş yer almaya başladı. Bu dizilerden biri olan Kalp Yarası, yöresel konuların işlenecek olmasıyla ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Dizinin başrol oyuncularından Gökhan Alkan ise karşımıza Kalp Yarası’nın Ferit’i olarak çıkmaya hazırlanıyor. Peki Kalp Yarası’nın Ferit’i Gökhan Alkan kimdir, kaç yaşında? İşte Gökhan Alkan dizileri…

GÖKHAN ALKAN KİMDİR?

8 Aralık’ta İstanbul'da dünyaya gelen Gökhan Alkan, Kocaeli Üniversitesi’nden Otomotiv Mühendisi olarak mezun olmuştur. MSM ActorStudio bünyesinde oyunculuk eğitimi aldıktan sonra, Müjdat Gezen Tiyatrosu’nda 2 sezon birçok farklı rolde yer almış, sonrasında bir grup arkadaşıyla beraber kendi tiyatrosunu kurmuştur. 2011 yılında Muhteşem Yüzyıl dizisinde canlandırdığı Şah Tahmasp karakteriyle televizyon dünyasına adım atan Gökhan Alkan, sırasıyla “Her Şey Yolunda Merkez”, "Gurbette Aşk Bir Yastıkta”, "Kocamın Ailesi”, “Seviyor Sevmiyor”, “Kalp Atışı”, “ Zengin ve Yoksul” adlı dizilerde rol almıştır. 2016 yılında Güney Kore'de düzenlenen APAN (Asia Pasific Actors Network) Star Awards Özel Ödülü'nün sahibi olan oyuncu, “Kalp Atışı” adlı dizide başrolü paylaştığı Öykü Karayel ile birlikte, 2017 yılında Altın Kelebek "En İyi Dizi Çifti” ödülüne layık görülmüştür.

Son zamanlarda da kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Nesrin Cavadzade ile beraberliğinden sıkça söz ettiren Gökhan Alkan, yeni dizisi Kalp Yarası ile ekranlara geri dönmeye hazırlanıyor.

GÖKHAN ALKAN DİZİLERİ

Muhteşem Yüzyıl / Şah Tahmasp / 2012

Herşey Yolunda Merkez / Cem Karabey / 2013

Gurbette Aşk / Osman / 2013

Kocamın Ailesi / Tarık / 2014

Seviyor Sevmiyor / Yiğit Balcı / 2016

Kalp Atışı /Ali Asaf / 2017

Zengin ve Yoksul / Karan / 2019

Yasak Elma / Kerim / 2020

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