Kalp Yarası dizisinin Ayşe'si Yağmur Tanrısevsin kimdir, kaç yaşında? İşte Yağmur Tanrısevsin'in dizileri

28 Haziran Pazartesi ATV ekranlarında ilk bölümüyle izleyicisiyle buluşmaya hazırlanan yeni dizi Kalp Yarası yayınlanan fragmanıyla yaza damga vuran dizilerden olacak gibi görünüyor. Başrollerini Gökhan Alkan ve Yağmur Tanrısevsin’in paylaştığı Kalp Yarası, aynı zamanda oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor. En çok merak edilen karakterlerden biri Ayşe’yi canlandıran Yağmur Tanrısevsin’de ilgi gören isimlerden biri. Peki Kalp Yarası’nın Ayşe’si Yağmur Tanrısevsin kimdir?

YAĞMUR TANRISEVSİN KİMDİR?

24 Ağustos 1990 tarihinde Mersin’de doğmuştur. Aslen Mersin’lidir. Mersin’de büyüdü. İlkokul, ortaokul ve liseyi Mersin’de okudu. Üniversiteyi kazanınca 2010 yılında geldiği İstanbul’da Marmara Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümüne okumaktadır.

The Tragedy isimli korku filminde Jennifer rolüne hayat veren Yağmur Tanrısevsin, aynı zamanda bambi markasının reklam filmlerinde marka yüzü haline gelmiştir.

Craft Oyunculuk Atöylesi’nde eğitim almaya başladıktan bir yıl sonra bağlı olduğu ajanstan gelen teklif üzerine 2011 yılında başrollerini Hazal Kaya, Çağatay Ulusoy, Vahide Gördüm ve Metin Çekmez’in paylaştığı “Adını Feriha Koydum” adlı dizide rol alarak oyunculuk hayatına başlamıştır.

Aktif olarak boks, tenis, kayak, basketbol, heykel, resim gibi sanat ve spor dalları ile ilgilenen Yağmur Tanrısevsin, 2013 tarihinde Aşk Ağlatır sinema filminde Banu karakterini canlandırmış ve bu rolü ile sinema dünyasına adım atmıştır.

Konuk oyuncu olarak Adını Feriha Koydum ve Pis Yedili gibi dizilerde yer alan Tanrısevsin son olarak Kaçak dizisinde ekranlara çıkmıştır.

2013 yılında Bambi reklamının marka yüzü olmuştur.

Yağmur Tanrısevsin, 2013 yılında“Güneşi Beklerken” adlı dizide başrollerini Emre Kınay, Hande Doğandemir, Kerem Bursin ile paylaştı.

KALP YARASI AYŞE KİMDİR?

Ayşe, aslında gerçek hayatta karşılaşılan karakterlerden biri. Hayatta zorluklarla sürekli mücadele etmek zorunda kalan güçlü bir kadın. Çok yönlü, birden fazla işi aynı anda yapabilen, sıcak, samimi ve eğlenceli bir karakter. Dizide Ayşe’nin ne gibi zorlukların üstesinden geleceğini ve cesaret veren hikayesini izleyeceğiz.

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