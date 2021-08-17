Kalp Yarası 7. son bölümde Baha'dan şok hamle! İşte Kalp Yarası son bölümde yaşananlar ve yeni bölüm fragmanı

Kalp Yarası son bölüm tek parça yayınlandı. ATV ekranlarında 16 Ağustos Pazartesi sevenlerinin karşısına çıkan Kalp Yarası'nda bu hafta Ferit'i bulabilmek için tüm imkanlar seferber edilirken Ayşe'nin neler yapacağı merak konusu oldu. Dizinin yayınlanan 8. bölüm fragmanında Baha'nın Cesur ismiyle şoför olarak Ferit tarafından işe alınması dikkat çekti. Ebru'nun Azade'ye rest çekmesi ise çarpıcı gelişmeler arasında yer aldı. Dizinin son bölümünü aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz.

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KALP YARASI 8. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

"Bazı şeyler var bilmiyorsun!"

Kalp Yarası 8. Bölüm Fragmanı

Yeni bölüm Pazartesi 20.00'de atv'de📺#KalpYarası @atvcomtr pic.twitter.com/jJY7sIWYJh — Kalp Yarası (@kalpyarasitv) August 16, 2021

KALP YARASI 7.BÖLÜMDE NELER OLDU?

Baha, Ayşe tarafından reddedilmenin acısını Ferit'ten çıkarmak için Fırtına'ya ilaç enjekte eder. Fırtına ilacın etkisiyle kontrolden çıkar ve Ferit'i üzerinden atar. Ferit'in atının boş dönmesi konakta büyük bir yıkıma sebep olur. Azade, Ferit'in başına gelenlerden Ayşe'yi sorumlu tutar.

Ferit'i bulabilmek için tüm imkanlar seferber edilirken Ayşe de Ferit'i bulabilmek için canla başla çalışmaya başlar. Ferit'e gerçek duygularını söyleyemeyen ve içi kan ağlayarak onu reddetmek zorunda kalan Ayşe için bu kaza bir milat olacaktır.

Kardeşinin canını yakanın Yaman olduğunu öğrenen Sinan içindeki öfkeyi bir türlü atamamaktadır. Bu işin peşine düşer ancak hiç beklemediği bir sürprizle karşılaşır. Ebru ve Sinan ilişkisini tamamen yanlış anlayan Leman'ın kıskançlıktan gözü döner. Bu gereksiz kıskançlık Leman'a büyük hatalar yaptıracaktır.

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