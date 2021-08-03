Kalp Yarası 5. son bölüme Baha'nın Antakya'ya gelişi damga vurdu... İşte Kalp Yarası son bölüm ve yeni bölüm fragmanı

-Kalp Yarası son bölüm tek parça izleme ekranı yayınlandı. Atv ekranlarında izleyici ile buluşan Kalp Yarası'nın 2 Ağustos tarihli 5. bölümünde nefes kesen anlar yaşandı. Sarhoş olup kendini kaybeden Hande'nin yaptığı konuşma dikkat çekti. Dizinin yayınlanan 6. yeni bölüm fragmanında ise Azade'nin Hande'ye attığı tokat şimdiden meraklı anlara neden oldu. Kalp Yarası 5. son bölümü aşağıdaki ekrandan izleyebilirsiniz.

KALP YARASI SON BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

KALP YARASI 5. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ayşe, Ferit'e karşı saklamakta zorlandığı, kendine bile itiraf edemediği hisler içindedir. Kıskançlık duygusuyla bir türlü baş edemeyerek Ferit'e boşanmak istediğini söyler. Ferit ise soru sormamak konusunda söz verdiği Ayşe'nin hayatıyla ilgili kuşkular yaşamaktadır.

Sinan'ın eski aşkı Ebru'nun Hatay'a dönmesi ortalığı karıştırır. Üstelik çocukları Müge ve Cenk'in arkadaşlığı nedeniyle iki eski aşık istemeseler de bir araya gelmek durumunda kalırlar. Ebru'nun dönüşü Leman'ı çıkmaz bir yola sokar.

Ferit'ten vazgeçmeyen Hande tehlikeli bir oyuna girişir. Hande'nin oyunu Sancakzade Konağı'na bomba gibi düşer. Diğer yanda Ayşe karşılıklı anlaşmayla başlayan evcilik oyununun gerçeğe dönüştüğünü fark eder. Ferit'in de Ayşe'ye karşı hisleri ağır basar. Ne var ki onları kötü bir sürpriz beklemektedir.

KALP YARASI 6. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

"Cehenneme giden yollar iyi niyet taşlarıyla döşelidir!"🔥

Kalp Yarası 6. Bölüm Fragmanı

Yeni bölüm Pazartesi 20.00'de atv'de 📺#KalpYarası @kalpyarasitv pic.twitter.com/1S963yIBJf — atv (@atvcomtr) August 2, 2021

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