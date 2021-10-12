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Kalp Yarası 15. son bölüme Ferit ve Ayşe'nin kaza yapması damga vurdu... İşte Kalp Yarası son bölümde yaşananlar

#Kalp Yarası#Televizyon#Atv
Kalp Yarası 15. son bölüme Ferit ve Ayşenin kaza yapması damga vurdu... İşte Kalp Yarası son bölümde yaşananlar

Kalp Yarası 15. son bölüm izle ekranı erişime açıldı. Pazartesi akşamları yayınlanan Kalp Yarası'nın 11 Ekim tarihli son bölümünde Hande çektiği intihar videosu ortalığı karıştırırken, Ferit ve Ayşe'nin boşanma kararı alması dikkat çekti. Zümrüt'ün Hüseyin'in azmettirici olmasını öğrendikten sonra aldığı kararın çarpıcı gelişmeler arasında yer aldığı Kalp Yarası 15. son bölüme Ferit ve Ayşe'nin kaza yapması damga vurdu. İşte, kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için Kalp Yarası 15. bölüm full HD izleme ekranı ve son bölümde yaşananların özeti.

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Kalp Yarası son bölüm tek parça ve kesintisiz yayınlandı. ATV ekranlarında 11 Ekim Pazartesi günü izleyici karşısına çıkan Kalp Yarası'nın 15. bölümünde heyecan dolu gelişmeler yaşandı. hapisten yeni çıkan ve Antakya’da tek başına ayakta kalma mücadelesi veren Ayşe boşanma protokolü için harekete geçerken Hande’nin intihar teşebbüsü ekranlara damga vurdu. Dizinin son bölümünü aşağıdaki ekrandan izleyebilirsiniz.

KALP YARASI SON BÖLÜM İZLE EKRANI

KALP YARASI 15. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Herkes tarafından reddedilen ve yapayalnız kalan Hande çektiği intihar videosunu Ferit ve Ayşe’ye gönderir. Boşanmanın sancılarını yaşayan Ayşe ve Ferit, Hande’yi kurtarır. Hande’nin bu hamlesi ortalığı karıştırırken, Ayşe ve Ferit’in aşkları bir kez daha sorgulanır.

Azade oğlu için hayatından vazgeçmeyi göze alan Hande’nin gelini olması hayalinden vazgeçmemiştir. Ancak bunun gerçekleşmesi için Ferit’in Ayşe’den vazgeçmesi gerekmektedir.

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Kızının intihar teşebbüsü ile sarsılan Zümrüt, Hüseyin’in masum bir insanı öldürüp iftira atmasının bedelini kızının ödediğini düşünür ve bir karar alır. Bu kararı uygulamak, Zümrüt için hiç de kolay olmayacaktır.

Tüm bunlar yaşanırken hapisten yeni çıkan ve Antakya’da tek başına ayakta kalma mücadelesi veren Ayşe, Ferit’ten ayrılabilmek için hem kendi yüreğiyle hem de Ferit’le mücadele etmek zorunda kalır. Ferit’in Ayşe’yi geri kazanmak için verdiği mücadele ise Hande’nin intihar teşebbüsü nedeniyle iyice zora girmiştir.

KALP YARASI YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragmanın ilerleyen günlerde yayınlanması bekleniyor.

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#Kalp Yarası#Televizyon#Atv