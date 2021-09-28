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Kalp Yarası 13. son bölüme Ferit'in kararı damga vurdu... İşte Kalp Yarası son bölüm ve yeni bölüm fragmanı

#Kalp Yarası#Atv#Gökhan Alkan
Kalp Yarası 13. son bölüme Feritin kararı damga vurdu... İşte Kalp Yarası son bölüm ve yeni bölüm fragmanı

Kalp Yarası son bölüm izle ekranı erişime açıldı. Pazartesi akşamları seyirci karşısına çıkan Kalp Yarası'nın 27 Eylül tarihli 13. son bölümünde Hüseyin'in tuttuğu avukatın manipülasyonu sonucu Ayşe'nin cezaevine girmesi dikkat çekti. Azade'nin eline Ayşe'nin masumiyetinin kanıtı olan videonun geçtiği Kalp Yarası 13. son bölüme Ferit'in aldığı karar damga vurdu. Tüm bunların ardından dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İşte, kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için Kalp Yarası 13. son bölüm full izle ekranı ve yeni bölüm fragmanı.

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Kalp Yarası son bölüm tek parça yayınlandı. ATV ekranlarında yayınlanan Kalp Yarası'nın pazartesi akşamı yayınlanan 13. son bölümünde Adnan'ın öz babası olduğunu öğrenen Yaman'ın ne kadar vereceği merak konusu oldu. Dizinin finalinde Ferit'in Ayşe'nin avukatı olmaya karar vermesi dikkat çeken gelişmeler arasında yer aldı. Kalp Yarası 13. son bölümü aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz.

KALP YARASI SON BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

KALP YARASI 13. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ayşe, Hüseyin'in tuttuğu avukatın manipülasyonu sonucu üzerine atılan suçu kabul ederek cezaevine girer. Ayşe'nin Baha'yı öldürmediğine inanan Ferit, Ayşe'nin avukatı olmaya karar verir. Ferit'in "Sana inanıyorum, avukatın ben olacağım" demesi Ayşe'yi umutlandırır. Ancak Ferit, Baha ile Ayşe'nin birbirlerini sevdiği düşüncesini aşmakta zorlanmaktadır.

Ayşe'nin masumiyetinin kanıtı olan video Azade'nin elindedir. Azade gelin olarak hiçbir zaman kabullenemediği Ayşe yüzünden oğlunun ölümden dönmesini sindiremez. Vicdanı ve anneliği arasında sıkışan Azade, Ayşe'nin kurtarıcısı olabilecek mi?

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Diğer yandan Adnan'ın öz babası olduğunu öğrenen Yaman, geçmişiyle barışmak ve intikam almak arasında kritik bir yol ayrımındadır...

KALP YARASI YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

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#Kalp Yarası#Atv#Gökhan Alkan