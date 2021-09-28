Kalp Yarası 13. son bölüme Ferit'in kararı damga vurdu... İşte Kalp Yarası son bölüm ve yeni bölüm fragmanı

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Kalp Yarası son bölüm tek parça yayınlandı. ATV ekranlarında yayınlanan Kalp Yarası'nın pazartesi akşamı yayınlanan 13. son bölümünde Adnan'ın öz babası olduğunu öğrenen Yaman'ın ne kadar vereceği merak konusu oldu. Dizinin finalinde Ferit'in Ayşe'nin avukatı olmaya karar vermesi dikkat çeken gelişmeler arasında yer aldı. Kalp Yarası 13. son bölümü aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz.

KALP YARASI SON BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

KALP YARASI 13. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ayşe, Hüseyin'in tuttuğu avukatın manipülasyonu sonucu üzerine atılan suçu kabul ederek cezaevine girer. Ayşe'nin Baha'yı öldürmediğine inanan Ferit, Ayşe'nin avukatı olmaya karar verir. Ferit'in "Sana inanıyorum, avukatın ben olacağım" demesi Ayşe'yi umutlandırır. Ancak Ferit, Baha ile Ayşe'nin birbirlerini sevdiği düşüncesini aşmakta zorlanmaktadır.

Ayşe'nin masumiyetinin kanıtı olan video Azade'nin elindedir. Azade gelin olarak hiçbir zaman kabullenemediği Ayşe yüzünden oğlunun ölümden dönmesini sindiremez. Vicdanı ve anneliği arasında sıkışan Azade, Ayşe'nin kurtarıcısı olabilecek mi?

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Diğer yandan Adnan'ın öz babası olduğunu öğrenen Yaman, geçmişiyle barışmak ve intikam almak arasında kritik bir yol ayrımındadır...

KALP YARASI YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI