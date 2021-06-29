Kalp Yarası 1. bölüme damga vuran ihanet sahnesi... İşte Kalp Yarası 2.Bölüm Fragmanı ve ilk bölümün özeti
Kalp Yarası 1. bölüm izleyici karşısına çıktı. Yayın hayatına 28 Haziran Pazartesi akşamı başlayan, başrolünde Gökhan Alkan ve Yağmur Tanrısevsin'in yer aldığı dizinin ilk bölümünde ; Antakya'nın köklü ailelerinden olan Ferit Sancakzade'nin Varoğlu Ailesi'nin kızı Hande ile düğününe üç gün kala öğrendikleri karşısında hayatı altüst oldu. İhanetle sarsılan Ferit'in yolu, Ayşe'yle kesişirken gözler yeni bölüm fragmanına çevrildi. İşte, kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için Kalp Yarası ilk bölüm kesintisiz izleme ekranı ve 2. yeni bölüm fragmanı.
Kalp Yarası ilk bölümü ile ekranlara merhaba dedi. ATV ekranlarında 28 Haziran Pazartesi akşamı 1. bölümü ile yayınlanan Kalp Yarası'nda Antakya'da geçen hikâye konu alınıyor. Aile şirketi Sancakzade Holding'in CEO'su olan Ferit Sancakzede'nin Ayşe ile birlikte değişecek hayatı ilk bölümde bir çok ipuçlarını verdi. Hande ve Yaman'ın ihaneti sonrası Ferit sahte evlilik planı yaptı. Kalp Yarası 1. bölümü full HD olarak aşağıdaki ekrandan izleyebilirsiniz.
KALP YARASI 1. BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
KALP YARASI 2. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI
"Bu hikayedeki en masum kişi sensin!"— atv (@atvcomtr) June 28, 2021
Kalp Yarası 2. Bölüm Fragmanı
Yeni bölüm Pazartesi 20.00'de atv'de📺#KalpYarası @kalpyarasitv pic.twitter.com/h54m40W2gS
KALP YARASI İLK BÖLÜMDE YAŞANANLAR
Ferit Sancakzade, Antakya'nın köklü ailelerinden birinin el üstünde tutulan veliahdıdır. Ayşe ise hayatta kendi ayakları üzerinde durmayı başarmış, İstanbul'da yaşayan, hayat dolu bir genç kızdır.
Ailesinin tercihi Varoğlu Ailesi'nin kızı Hande ile evlenmek üzere olan Ferit, düğün öncesi gerçeklerle yüzleşir ve dünyası altüst olur. İhanetle sarsılan Ferit'in yolu, Ayşe'yle kesişir. İkili, tesadüfi tanışmalarının ardından kendilerini zorlu bir evlilik oyununun içinde bulurlar.
Medeniyetlerin beşiği olan kadim bir toprakta, Antakya'da geçen hikâye, dostluğun aşkla, geçmişin gelecekle, tutkunun sabırla sınanmasıyla gerçek bir aşk hikâyesine dönüşür.