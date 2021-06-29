Kalp Yarası 1. bölüme damga vuran ihanet sahnesi... İşte Kalp Yarası 2.Bölüm Fragmanı ve ilk bölümün özeti

Kalp Yarası ilk bölümü ile ekranlara merhaba dedi. ATV ekranlarında 28 Haziran Pazartesi akşamı 1. bölümü ile yayınlanan Kalp Yarası'nda Antakya'da geçen hikâye konu alınıyor. Aile şirketi Sancakzade Holding'in CEO'su olan Ferit Sancakzede'nin Ayşe ile birlikte değişecek hayatı ilk bölümde bir çok ipuçlarını verdi. Hande ve Yaman'ın ihaneti sonrası Ferit sahte evlilik planı yaptı. Kalp Yarası 1. bölümü full HD olarak aşağıdaki ekrandan izleyebilirsiniz.

KALP YARASI 1. BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

KALP YARASI 2. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

"Bu hikayedeki en masum kişi sensin!"

Kalp Yarası 2. Bölüm Fragmanı

Yeni bölüm Pazartesi 20.00'de atv'de📺#KalpYarası @kalpyarasitv pic.twitter.com/h54m40W2gS — atv (@atvcomtr) June 28, 2021

KALP YARASI İLK BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Ferit Sancakzade, Antakya'nın köklü ailelerinden birinin el üstünde tutulan veliahdıdır. Ayşe ise hayatta kendi ayakları üzerinde durmayı başarmış, İstanbul'da yaşayan, hayat dolu bir genç kızdır.

Ailesinin tercihi Varoğlu Ailesi'nin kızı Hande ile evlenmek üzere olan Ferit, düğün öncesi gerçeklerle yüzleşir ve dünyası altüst olur. İhanetle sarsılan Ferit'in yolu, Ayşe'yle kesişir. İkili, tesadüfi tanışmalarının ardından kendilerini zorlu bir evlilik oyununun içinde bulurlar.

Medeniyetlerin beşiği olan kadim bir toprakta, Antakya'da geçen hikâye, dostluğun aşkla, geçmişin gelecekle, tutkunun sabırla sınanmasıyla gerçek bir aşk hikâyesine dönüşür.

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