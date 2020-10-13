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Haber Giriş: 13.10.2020 - 16:23 | Son Güncelleme:

Kalk Gidelim ne zaman yayınlanacak? İşte Kalk Gidelim oyuncuları ve yayın günleri

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Kalk Gidelim ne zaman yayınlanacak? İşte Kalk Gidelim oyuncuları ve yayın günleri
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TRT 1 dizisi Kalk Gidelim yeni gününde yeni bölümleriyle ekran macerasına devam ediyor. Daha önce cumartesi akşamları yayınlanan Kalk Gidelim artık Çarşamba akşamları izleyicilerle buluşacak. Peki, Kalk Gidelim ne zaman yayınlanacak? İşte Kalk Gidelim oyuncuları ve yayın günleri...

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Kalk Gidelim, gün değiştirdi. Cumartesi akşamları ekrana gelen dizi, 15 Ekim'den itibaren her perşembe akşamı izleyicisiyle buluşacak. Kalk Gidelim124. Bölümü 15 Ekim Çarşamba günü yayınlanacak.

KALK GİDELİM DİZİSİ OYUNCULARI

Ufuk Özkan - Seyfettin Dal

Erkan Sever - Mustafa Ali Dal

Ayça Varlıer - Nurcan Dal

Mehtap Bayri - Sevda Dal

Yıldız Kültür - Mümine Dal

Beyazıt Gülercan - Hacı Hüseyin Dal

Emin Gürsoy - Muhtar Sefer Zeytin

Nalan Okçuoğlu - Hatice Dal

Kerim Yağcı - Kahya Bodur Sadık

Aslı Omağ - Meryem Kütük

İlayda Aydın - Badegül Kütük

Onur Seyit Yaran - Canberk Dal

Ece Aydemir - Duru Dal

Andrey Stan - Veli Demir

Alican Okumuş - Halim Dal

Can Kıran - Samim Dal

Hayrettin Karaoğuz – Ercan

 

 

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