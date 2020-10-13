Kalk Gidelim ne zaman yayınlanacak? İşte Kalk Gidelim oyuncuları ve yayın günleri
TRT 1 dizisi Kalk Gidelim yeni gününde yeni bölümleriyle ekran macerasına devam ediyor. Daha önce cumartesi akşamları yayınlanan Kalk Gidelim artık Çarşamba akşamları izleyicilerle buluşacak. Peki, Kalk Gidelim ne zaman yayınlanacak? İşte Kalk Gidelim oyuncuları ve yayın günleri...
TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Kalk Gidelim, gün değiştirdi. Cumartesi akşamları ekrana gelen dizi, 15 Ekim'den itibaren her perşembe akşamı izleyicisiyle buluşacak. Kalk Gidelim124. Bölümü 15 Ekim Çarşamba günü yayınlanacak.
KALK GİDELİM DİZİSİ OYUNCULARI
Ufuk Özkan - Seyfettin Dal
Erkan Sever - Mustafa Ali Dal
Ayça Varlıer - Nurcan Dal
Mehtap Bayri - Sevda Dal
Yıldız Kültür - Mümine Dal
Beyazıt Gülercan - Hacı Hüseyin Dal
Emin Gürsoy - Muhtar Sefer Zeytin
Nalan Okçuoğlu - Hatice Dal
Kerim Yağcı - Kahya Bodur Sadık
Aslı Omağ - Meryem Kütük
İlayda Aydın - Badegül Kütük
Onur Seyit Yaran - Canberk Dal
Ece Aydemir - Duru Dal
Andrey Stan - Veli Demir
Alican Okumuş - Halim Dal
Can Kıran - Samim Dal
Hayrettin Karaoğuz – Ercan
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