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Kalk Gidelim dizisi nerede çekildi, oyuncuları kimler? İşte Kalk Gidelim dizisinin konusu

#Kalk Gidelim Dizisi#Nerede Çekildi#Kalk Gidelim Dizisi Konusu
Kalk Gidelim dizisi nerede çekildi, oyuncuları kimler İşte Kalk Gidelim dizisinin konusu

2017 yılında TRT1’de yayınlanan ekranların sevilen dizisi Kalk Gidelim, 2021 yılında final yaparak veda etmişti. Şimdilerde yeniden TRT1’de geçmiş bölümlerin tekrarı izleyiciyle buluşurken, Kalk Gidelim nerede çekildi, oyuncuları kimler ve konusu nedir merak ediliyor. İşte oyuncu kadrosunda Ufuk Özkan, Erkan Sever ve Kerem Kupacı gibi başarılı oyuncuların yer aldığı Kalk Gidelim dizisi ile ilgili detaylı bilgiler…

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Kalk Gidelim, Staff Film imzalı, 18 Kasım 2017 tarihinden itibaren TRT 1'de yayınlanmaya başlayan, yönetmen koltuğuna Mustafa Şevki Doğan'ın oturduğu, senaristliğini Baykut Badem'in yaptığı dram, komedi ve aile türündeki Türk yapımı televizyon dizisi. 3 sezondan oluşan dizi, 31 Aralık 2020 tarihinde yayımlanan 135. bölümü ile final yaparak sona ermiştir.Kalk Gidelim, Staff Film imzalı, 18 Kasım 2017 tarihinden itibaren TRT 1'de yayınlanmaya başlayan, yönetmen koltuğuna Mustafa Şevki Doğan'ın oturduğu, senaristliğini Baykut Badem'in yaptığı dram, komedi ve aile türündeki Türk yapımı televizyon dizisi. 3 sezondan oluşan dizi, 31 Aralık 2020 tarihinde yayımlanan 135. bölümü ile final yaparak sona ermiştir.

KALK GİDELİM DİZİSİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Kalk Gidelim Dizisi Muğla’nın farklı ilçelerinde çekilmektedir. Ortaca Milas, Köyceğiz, Dalaman, Fethiye Bodrum ve Marmaris gibi yöreler dizinin çekimlerinin yapıldığı başlıca yerler arasında yer alıyor.

KALK GİDELİM DİZİSİ HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

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Şimdilerde tekrar bölümleri yayınlanan Kalk Gidelim dizisi hafta içi her sabah 07:55 ‘te TRT1 ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor.

KALK GİDELİM DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Ailesini geride bırakıp Istanbul'a giden Mustafa Ali, sahip olduğu şirketin iflas etmesiyle zenginlik düşkünü karisi ve lüks içinde büyümüş çocuklarıyla köyün yolunu tutmak zorunda kalır.

KALK GİDELİM DİZİSİ OYUNCULARI VE KARAKTERLER

Ufuk Özkan- Seyfettin Dal

Erkan Sever- Mustafa Ali Dal

Ayça Varlıer- Nurcan Konak Dal

Mehtap Bayri- Sevda Pamuk Dal

Beyazıt Gülercan- Hacı Hüseyin Dal

Nalan Okçuoğlu- Hatice Dal

Aslı Omağ- Meryem Kütük Konak

Kerim Yağcı- Kahya Bodur Sadık

Hayrettin Karaoğuz- Ercan Konak

Alper Saylık- Şakir Zeytin

Sena Çakır- Dudu Kalkar Zeytin

İlayda Aydın- Badegül Solmaz Dal

Alican Okumuş- Halim Dal

Andrey Polyanin- Veli Demir (Zeytin)

Ece Aydemir- Duru Dal Demir (Zeytin)

Can Kıran- Samim Dal

Öznur Ön- Perihan Zeytin

Dilara Gül Demiral- Yıldız Kılıç

Ali Dinç- İnsaf Gedik

Burak Diri- Efe Hakkıödenmez

Coşkun Kemer- Coşkun Göbelez

Yağmur Ün- Yasemin Sırfbaş Dal

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Halil İbrahim Kalaycıoğlu- İsmail Sırfbaş

Eren Can Vurucu- Eren

Arzu Oş- Suzan Hakkıödenmez

Ferhat Yılmaz- İsmet Kırbaç

Emin Gürsoy- Sefer Zeytin

Tuğçe Karabayır- Ahsen Ağzade

Gülderen Güler- Behice Keser Pamuk

Ebuhan Tırtar- Şerif Pamuk

Mine Teber- Aynur Pamuk

Server Mutlu- Samet Pamuk

Pelin Şahin- İpek Kalkar

Cem Belevi- Sinan Kurt

Onur Seyit Yaran- Canberk Dal

Hakan Eksen- Yetim Recep

 

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