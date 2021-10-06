Kalk Gidelim dizisi nerede çekildi, oyuncuları kimler? İşte Kalk Gidelim dizisinin konusu

Kalk Gidelim, Staff Film imzalı, 18 Kasım 2017 tarihinden itibaren TRT 1'de yayınlanmaya başlayan, yönetmen koltuğuna Mustafa Şevki Doğan'ın oturduğu, senaristliğini Baykut Badem'in yaptığı dram, komedi ve aile türündeki Türk yapımı televizyon dizisi. 3 sezondan oluşan dizi, 31 Aralık 2020 tarihinde yayımlanan 135. bölümü ile final yaparak sona ermiştir.Kalk Gidelim, Staff Film imzalı, 18 Kasım 2017 tarihinden itibaren TRT 1'de yayınlanmaya başlayan, yönetmen koltuğuna Mustafa Şevki Doğan'ın oturduğu, senaristliğini Baykut Badem'in yaptığı dram, komedi ve aile türündeki Türk yapımı televizyon dizisi. 3 sezondan oluşan dizi, 31 Aralık 2020 tarihinde yayımlanan 135. bölümü ile final yaparak sona ermiştir.
KALK GİDELİM DİZİSİ NEREDE ÇEKİLDİ?
Kalk Gidelim Dizisi Muğla’nın farklı ilçelerinde çekilmektedir. Ortaca Milas, Köyceğiz, Dalaman, Fethiye Bodrum ve Marmaris gibi yöreler dizinin çekimlerinin yapıldığı başlıca yerler arasında yer alıyor.
KALK GİDELİM DİZİSİ HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?
Şimdilerde tekrar bölümleri yayınlanan Kalk Gidelim dizisi hafta içi her sabah 07:55 ‘te TRT1 ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor.
KALK GİDELİM DİZİSİ KONUSU NEDİR?
Ailesini geride bırakıp Istanbul'a giden Mustafa Ali, sahip olduğu şirketin iflas etmesiyle zenginlik düşkünü karisi ve lüks içinde büyümüş çocuklarıyla köyün yolunu tutmak zorunda kalır.
KALK GİDELİM DİZİSİ OYUNCULARI VE KARAKTERLER
Ufuk Özkan- Seyfettin Dal
Erkan Sever- Mustafa Ali Dal
Ayça Varlıer- Nurcan Konak Dal
Mehtap Bayri- Sevda Pamuk Dal
Beyazıt Gülercan- Hacı Hüseyin Dal
Nalan Okçuoğlu- Hatice Dal
Aslı Omağ- Meryem Kütük Konak
Kerim Yağcı- Kahya Bodur Sadık
Hayrettin Karaoğuz- Ercan Konak
Alper Saylık- Şakir Zeytin
Sena Çakır- Dudu Kalkar Zeytin
İlayda Aydın- Badegül Solmaz Dal
Alican Okumuş- Halim Dal
Andrey Polyanin- Veli Demir (Zeytin)
Ece Aydemir- Duru Dal Demir (Zeytin)
Can Kıran- Samim Dal
Öznur Ön- Perihan Zeytin
Dilara Gül Demiral- Yıldız Kılıç
Ali Dinç- İnsaf Gedik
Burak Diri- Efe Hakkıödenmez
Coşkun Kemer- Coşkun Göbelez
Yağmur Ün- Yasemin Sırfbaş Dal
Halil İbrahim Kalaycıoğlu- İsmail Sırfbaş
Eren Can Vurucu- Eren
Arzu Oş- Suzan Hakkıödenmez
Ferhat Yılmaz- İsmet Kırbaç
Emin Gürsoy- Sefer Zeytin
Tuğçe Karabayır- Ahsen Ağzade
Gülderen Güler- Behice Keser Pamuk
Ebuhan Tırtar- Şerif Pamuk
Mine Teber- Aynur Pamuk
Server Mutlu- Samet Pamuk
Pelin Şahin- İpek Kalkar
Cem Belevi- Sinan Kurt
Onur Seyit Yaran- Canberk Dal
Hakan Eksen- Yetim Recep