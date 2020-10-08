Kalk Gidelim bitiyor mu?

Kalk Gidelim dizisinin yayın günü olan cumartesi akşamları yayınlanacağı duyurulan Gönül Dağı dizisi, pek çok izleyiciyi endişelendirmeye başladı. İzleyicilerin pek çok sorusuna yönelik açıklama yapan Kalk Gidelim yapımcıları şu paylaşımı gerçekleştirdi;

TRT1’de üç sezondur ekrana gelen ‘Kalk Gidelim’ isimli dizinin setinde COVID-19 tedbirleri sıkılaştı. Yapım şirketi Staff Film, oyuncular ve teknik ekibe bazı yasak ve kurallar getirdi.

Oyuncuların kendileri ve çalışan ekibi korumak için kalabalık ya da toplu görüşmelere katılmamaları istendi.

Dizinin oyuncularından Hayrettin Karaoğuz ve Aslı Omağ, getirilen bu kuralara uymadı. İkilinin iki hafta Ege’deki dizi setinden ayrı kalacağı öğrenildi. ‘Kalk Gidelim’ dizisi pandemi döneminde ‘Kalk Gidelim Eve’ adıyla ekrana gelmişti.