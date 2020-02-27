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Televizyon
Haber Giriş: 27.02.2020 - 07:52,Son Güncelleme:/

'Kalk Gidelim' 100. bölümü kutladı

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'Kalk Gidelim' 100. bölümü kutladı
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TRT 1’de ekrana gelen “Kalk Gidelim” dizisinin 100. bölüm pastası önceki gün çekimlerin yapıldığı Muğla’da kesildi.

Kutlamaya dizinin yapımcısı Eyüp Üstün ve oyuncular Ufuk Özkan, Mehtap Bayri, Ayça Varlıer, Erkan Sever ve dizi ekibi katıldı. 3 senedir Muğla’da yaşayan ekip, 100 bölümü geride bırakmanın mutluluğunu paylaştı. Özkan “Projeye başlarken duyduğumuz aynı heyecanla çekimlere devam ediyoruz. Burada tüm ekibimizle aile olduk. 100. bölüme ulaşmaktan çok mutluyuz” dedi.

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