Haber Giriş: 27.02.2020 - 07:52,
'Kalk Gidelim' 100. bölümü kutladı
TRT 1’de ekrana gelen “Kalk Gidelim” dizisinin 100. bölüm pastası önceki gün çekimlerin yapıldığı Muğla’da kesildi.
Kutlamaya dizinin yapımcısı Eyüp Üstün ve oyuncular Ufuk Özkan, Mehtap Bayri, Ayça Varlıer, Erkan Sever ve dizi ekibi katıldı. 3 senedir Muğla’da yaşayan ekip, 100 bölümü geride bırakmanın mutluluğunu paylaştı. Özkan “Projeye başlarken duyduğumuz aynı heyecanla çekimlere devam ediyoruz. Burada tüm ekibimizle aile olduk. 100. bölüme ulaşmaktan çok mutluyuz” dedi.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle