Kalıplara meydan okumanın hikayesi: Adile Naşit!

Filmin başrolünü ise Meltem Kaptan üstleniyor. Film, kilosu ve standart kabul edilen ölçülere uymayan, görüntüsü ile dışlanan, “Tiyatro neyse ama sinema için çirkinsin” denilen bir kadının, milyonların kalbine taht kurma yolculuğunu anlatıyor.

Adile Naşit’in gencecik yaşında bile, öyle uygun görülerek oynatıldığı ‘yaşlı teyze’ rollerinde nasıl yıldızlaştığı gözler önüne seriliyor. Film, izleyiciyi 50 yıl öncesinin Türkiye’sine götürürken, bugünün toplumsal tartışmalarına da ayna tutuyor.