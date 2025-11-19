×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriTelevizyon Haberleri

Kalıplara meydan okumanın hikayesi: Adile Naşit!

Güncelleme Tarihi:

#Adile Naşit#Nermin Yıldırım#Çağan Irmak
Kalıplara meydan okumanın hikayesi: Adile Naşit
Oluşturulma Tarihi: Kasım 19, 2025 09:26

BKM yapımcılığını üstlendiği, Çağan Irmak’ın yönettiği ve senaryosu Nermin Yıldırım tarafından yazılan ‘Adile Naşit’ 5 Aralık’ta vizyona girecek.

Haberin Devamı

Filmin başrolünü ise Meltem Kaptan üstleniyor. Film, kilosu ve standart kabul edilen ölçülere uymayan, görüntüsü ile dışlanan, “Tiyatro neyse ama sinema için çirkinsin” denilen bir kadının, milyonların kalbine taht kurma yolculuğunu anlatıyor.

Kalıplara meydan okumanın hikayesi: Adile Naşit

Adile Naşit’in gencecik yaşında bile, öyle uygun görülerek oynatıldığı ‘yaşlı teyze’ rollerinde nasıl yıldızlaştığı gözler önüne seriliyor. Film, izleyiciyi 50 yıl öncesinin Türkiye’sine götürürken, bugünün toplumsal tartışmalarına da ayna tutuyor.

Kalıplara meydan okumanın hikayesi: Adile Naşit

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Adile Naşit#Nermin Yıldırım#Çağan Irmak

BAKMADAN GEÇME!