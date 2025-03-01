Kalın bir sır perdesi ve büyük yürek sızısı... Evlatları aylardır bir kere bile aramamış... Yorgun kalbi 17 Şubat'ta son kez attı

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Elde edilen son verilere göre Hackman ile Arakawa, cansız bedenlerinin bulunmasından günler önce hayata veda etti. Efsane oyuncu ve karısı, 27 Şubat'ta evlerinin farklı bölümlerinde cansız bir halde bulunmuştu.

Her gün hatta her dakika 95 yaşındaki Hackman ile 63 yaşındaki Arakawa'nın şoke eden ölümüyle ilgili yeni ipuçları, yeni teoriler ortaya çıkıyor.

Bütün bu toz duman arasında resmi açıklamalar da yapılıyor elbette...

Gelin, rol aldığı filmlerle her kuşaktan izleyicinin hafızasında silinmez izler bırakan Hackman ve karısının ölümüyle ilgili son gelişmelere bir bakalım.

KÜÇÜK KIZI ANLATTI: HER ŞEY NORMALDİ.. ONLARLA BİRKAÇ AYDIR KONUŞMAMIŞTIM

Gene Hackman'ın küçük kızı Leslie Hackman, babası ve üvey annesinin ölümünün ardından İngiliz Daily Mail gazetesine konuştu. Leslie, babasının yaşına rağmen gayet iyi olduğunu belirterek bu konuda üvey annesi Betsy Arakawa'nın katkısı olduğunu söyledi.

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Leslie Hackman "Yaşına rağmen babam fiziksel olarak gayet iyi durumdaydı. Pilates ve yoga yapıyordu. Babamın sağlığı yerindeydi ve üvey annem onu hayatta tutmak için elinden geleni yaptı. Bu konuda da başarılı oldu" diye konuştu.

Leslie Hackman, babası Gene Hackman ile karısı Betsy Arakawa'nın harika bir evliliği olduğunu söyledi. "Betsy ona çok iyi bakıyordu. Ona bu yüzden minnettarım. Onun ölümünden dolayı üzgünüm" diye konuştu.

Her ne kadar iyi bir ilişkileri olduğunu ileri sürse de Leslie, ölümünden önce aylar boyunca babasını hiç aramadığını da saklamadı.

Leslie Hackman bu konuda şunları söyledi: "Yakın bir ilişkimiz vardı. Onlarla birkaç aydır konuşmamıştım. Ama her şey normaldi ve her şey yolundaydı."

Leslie Hackman bu açıklamayı, kız kardeşi Elizabeth ile birlikte California'da kahvaltı ürünleri satan bir mağazadan çıkarken kendisini görüntüleyen kameralara yaptı.

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Gene Hackman'ın kızları Leslie ve Elizabeth, önceki gün California'da görüntülendi. Leslie, babasını ve üvey annesini aylardır aramadığını çünkü her şeyin yolunda olduğunu söyledi.







Kızı Leslie, üvey annesi Betsy Arakawa'nın Gene Hackman'a çok iyi baktığını hatta babasının yoga ve pilates yaptığını bile söyledi. Leslie, babasını hayatta tuttuğu için üvey annesine minnettar olduğunu da sözlerine ekledi.





KALP PİLİ 17 ŞUBAT GÜNÜ SON KEZ ÇALIŞMIŞ

Bu arada polis yaptığı açıklamada gizemi her geçen dakika artan bu olayla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

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Santa Fe Şerifi Adan Mendoza yaptığı basın toplantısında Gene Hackman'ın kalp pilinin en son 17 Şubat günü çalıştığının belirlendiğini söyledi. Mendoza, bu konuda daha kapsamlı bir soruşturma yürütüleceğini de sözlerine ekledi.

Hackman'ın kalp pilinden alınan verilere göre, 17 Şubat 2025 efsane oyuncunun bu dünyadaki son günüydü. O günden sonra Gene Hackman'ın kalbindeki pilden herhangi bir veri alınmadı.

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KARBONMONOKSİT ZEHİRLENMESİNE İLİŞKİN İZ YOK

Diğer yandan Hackman ve karısı Betsy Arakawa'nın cansız bedenlerinde yapılan otopsi sonucu karbon monoksit zehirlenmesi izine de rastlanmadı.

Şerif Mendoza yine de otopsi raporunun tamamlanmadığını dolayısıyla Gene Hackman ve Betsy Arakawa'nın kesin ölüm nedeninin belirlenmediğini de sözlerine ekledi.

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Polisin verdiği bilgiye göre Gene Hackman'ın cansız bedeni mutfak dışındaki bir odada bulundu. Bastonu ve güneş gözlüğü ise yanında yerde duruyordu.

Efsane oyuncunun üzerinde gri bir eşofman altı, mavi uzun kollu tişört ve kahverengi terlikleri bulunuyordu.

Bu veriye dayanarak Hackman'in aniden düşüp hayatını kaybettiği konuşuluyor.

Karısı Betsy Arakawa'nın cansız bedeni ise banyoda bulundu. Yanında da bazı ilaçlar vardı.

Çiftin üç köpeğinden ikisinin sağlıklı bir şekilde hayatta kalmasına rağmen bir diğerinin onlarla birlikte cansız bir halde bulunması da olayın üzerindeki sır perdesini kalınlaştıran ayrıntılardan.



'ın ilk eşi Faye Maltese ile evliliğinden 65 yaşında Christopher Allen adında bir oğluyla 63 yaşında Jean Elizabetn ve 57 yaşında Leslie Ann adında iki kızı bulunuyordu. Efsane oyuncunun Annie adında bir de torunu vardı. Hackman, 1991 yılından bu yana piyanist Gene Hackman 'ın ilk eşi Faye Maltese ile evliliğinden 65 yaşında Christopher Allen adında bir oğluyla 63 yaşında Jean Elizabetn ve 57 yaşında Leslie Ann adında iki kızı bulunuyordu. Efsane oyuncunun Annie adında bir de torunu vardı. Hackman, 1991 yılından bu yana piyanist Betsy Arakawa ile evliydi.

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Hackman ve Arakawa, geçen yılın mart ayında bir dermatoloji ve cilt kanseri merkezinden çıkarken görüntülenmişti.