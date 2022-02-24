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Kalimnos nerede? İşte Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinde geçen adanın konumu

#Kalimnos#Kalimnos Nerede#Kalimnos Konumu
Kalimnos nerede İşte Barbaroslar Akdenizin Kılıcı dizisinde geçen adanın konumu

Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisiyle birlikte gündeme gelen yerlerden biri de Kalimnos oldu. Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisinin takipçileri Kalimnos'un konumunu ve tarihini merak ediyor. Ada, On İki Ada'nın Rodos ve İstanköy'ün ardından en kalabalık üçüncü adasıdır. Peki, Kalimnos nerede? İşte Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinde geçen adanın konumu

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Kelemez, Kilimli ya da Kalimnos Yunanistan'ın Güney Ege bölgesinde bulunan bir ada ve belediyedir. Ada, Ege Denizi'nin güneydoğusunda yer almakta olup On İki Ada'nın bir parçasıdır.

Kalimnos, İstanköy Adası'nın 12 km kuzeyinde, İleryoz Adası'nın 2 km güneyinde yer almaktadır. Adanın en yakın olduğu anakara ise adaya 17 km uzaklıktaki Muğla ilinin Bodrum ilçesine bağlı Gümüşlük beldesidir. Ada ile İstanköy arasındaki seferler 30 ilâ 45 dakika, Rodos ile seferler ise 2 ila 5 saat arasında sürmektedir.

Ada, On İki Ada'nın Rodos ve İstanköy'ün ardından en kalabalık üçüncü adasıdır. Zengin nüfusuyla bilinen ada, On İki Adalar'ın en zengin nüfusuna, aynı zamanda Ege Adaları'nın en zengin nüfuslarından birine sahiptir.

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