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Kaldığı otelin terasından düşen oyuncu Demet Ersoy hayatını kaybetti

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#Demet Ersoy#Muğla#Oyuncu
Kaldığı otelin terasından düşen oyuncu Demet Ersoy hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Haziran 13, 2024 09:49

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir otelin terasından düşen tiyatrocu Demet Ersoy (48) hayatını kaybetti.

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Olay, sabaha karşı Kumbahçe sahilindeki bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre tiyatro oyuncusu ve yapımcısı Demet Ersoy, iş görüşmesi için gece saatlerinde uçakla Ankara’dan Bodrum’a geldi.

Kaldığı otelin terasından düşen oyuncu Demet Ersoy hayatını kaybetti


Ersoy ile iş arkadaşları bir tanıdıklarının tadilatta olduğu için henüz kapalı olan Kumbahçe’deki oteline yerleşti. Gece saatlerinde iddiaya göre iki arkadaşı ile terasta alkol alıp sonra odasına dönen Ersoy, bir süre sonra yeniden arkadaşlarının yanına geri döndü.

İddiaya göre Demet Ersoy, alkolün etkisi ve korkuluğun kısa olması sebebiyle iki katlı binanın terasından aşağı düştü.

Kaldığı otelin terasından düşen oyuncu Demet Ersoy hayatını kaybetti

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İhbarın ardından polis ve sağlık ekibi olay yerine sevk edildi. Yapılan kontrollerde evli ve 1 çocuk annesi Demet Ersoy’un hayatını kaybettiği tespit edildi.

Polisin olay yeri ve çevresinde yaptığı incelemenin ardından cenaze otopsiye gönderildi, Ersoy'un arkadaşlarının ifadesi alındı.

Kaldığı otelin terasından düşen oyuncu Demet Ersoy hayatını kaybetti


Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

 

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#Demet Ersoy#Muğla#Oyuncu

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