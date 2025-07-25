Kalbinin zayıfladığını biliyordu… Ölmeden önce son şansım deyip ona koştu! Bu dünyadan huzur içinde göçüp gitti

Güncelleme Tarihi:
İlerleyen yaşına rağmen kaslı fiziği, güçlü duruşu ve yıllardır kesmediği simgesi haline gelen bıyıklarıyla gençlere taş çıkardığını söylüyordu…
GÜREŞİN VE EKRANIN EFSANE İSMİ KALBİNE YENİLDİ
Oysa gerçekte kalbi giderek zayıflamaya başlamış, ömrünün son haftalarını artık öleceğini hissederek geçirmişti.
71 yaşında hayatını kaybeden Hulk Hogan’ın son günleriyle ilgili gerçekler ölümünün ardından ortaya döküldü.
ÖLÜME YAKLAŞTIĞININ FARKINDAYDI
Florida eyaletine bağlı Clearwater kentindeki malikanesinde geçirdiği kalp krizi sonrasın hayatını kaybeden efsane ismin nefes darlığı çektiği, çok çabuk yorulmaya başladığı, epey kilo verdiği ve hatta oksijene bağlanarak yaşamaya başladığı ortaya çıktı.
BU DÜNYADAN HUZURA KAVUŞUP GÖÇTÜ
Hayatının son haftalarını büyük sağlık sorunlarıyla geçirse de Hulk Hogan bir yandan da ölümünden önce aslında aradığı iç huzurunu bulmuştu.
Kalbinin giderek zayıfladığının farkında olan Hogan’ın ölüme yaklaştığının farkında olduğu ve bu yüzden de geçmişten gelen kırgınlıkları gidermek için uğraştığı ortaya çıktı.
Gerçek adı Terry Bollea olan şampiyon güreşçi, bunu yapmak için son şansı olduğunu biliyordu ve son zamanlarını uzak kaldığı sevdikleriyle arasını düzeltmeye çalışarak geçirdi.
GERİDE İKİ ÇOCUĞU VE İKİ TORUNU KALDI
Hulk Hogan’ın eşi Sky sadece birkaç hafta önce efsane ismin komada ve ölüm döşeğinde olduğu iddialarını yalanlamış, onun hâlâ güçlü olduğunu ve sağlığının yerinde olduğunu söylemişti.
Hulk Hogan'ın ölümünün ardından geride 2023'te evlendiği üçüncü eşi Sky, ilk eşi Linda Claridge ile paylaştığı 37 yaşındaki kızı Brooke ve 34 yaşındaki oğlu Nick kaldı. Hulk Hogan’ın iki de torunu vardı.
ÖLMEDEN ÖNCE YILLARDIR KÜS OLDUĞU KIZIYLA BARIŞTI
Hulk Hogan kızı Brooke ile sekiz yıldır küstü ve ikili aralarındaki kırgınlık yüzünden görüşmüyordu.
Hulk Hogan ve kızı Brooke Hogan, son yıllarda inişli çıkışlı bir ilişki yaşamış olsa da birbirlerine karşı hâlâ büyük bir sevgi besliyorlardı.
Efsane yıldızın ölmeden önce kızıyla da arasını düzelttiği ve baba kızın birbirlerine olan kırgınlıklarını bir kenara koydukları da ortaya çıktı.
İkilinin arasının Hulk Hogan’ın son evliliğini yaptığı eşi Sky yüzünden açıldığı söyleniyordu. Brooke Hogan babasının düğününe katılmayınca bu söylentilerin gerçek olduğu ortaya çıkmıştı.
BABASI İÇİN ENDİŞELENİYORDU
Yine de baba kız bu kırgınlığı aşmaya çalışmış, son konuşmalarında birbirlerine güzel sözler söylemiş ve aralarını düzeltmek için adım atmışlardı.
Brooke Hogan ölümünden önce etrafındakilere babasına ne kadar derin bir sevgi duyduğunu, onun için ne kadar endişe duyduğunu anlatıyordu ve babasının bozulan sağlığına dikkat edip kariyerini bitirmesini istiyordu.