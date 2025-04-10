Kalbinin derinliklerinde dört isim yazılı..... Ama yıllar önce bir çocuk daha büyütmüş!

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İngiliz kraliyet ailesinin en gözde gelini Kate Middleton, bütün bunların temsilcisi gerçekten de.

Diğer yandan daha başından beri onunla ilgili dikkat çeken başka bir ayrıntı daha var: Ailesi...

Çok da bağlı olmayan bir ailede mutsuz bir çiftin çocuğu olarak doğan William'ın hiç bilmediği türden bir aile hem de.

Birbirini seven bir anne ve baba ile üç tane çocuktan oluşan bu aile, öylesine kenetlenmiş durumda ki iyi günde de kötü günde de hep el ele duruyorlar hayata karşı.

Galler Prensesi Kate, şimdi kocası Prens William ile birlikte üç çocuğunu büyütüyor. Yıllar önce de kız kardeşi Pippa ile birlikte en küçük kardeşleri James için bir anne figürü olmuş.

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Elbette her ailede yaşanan gerilimlerin onları da etkilemediğini söyleyemeyiz ama yine de sıcak ve gerçek bir ailesi var Kate'in.

Hayatı bambaşka bir yöne gitse de onları hiçbir zaman yalnız bırakmadı Kate. Elbette ailesi de onu.

Zaten konuşulanlara göre Kate ile flört ederken William sık sık Middleton ailesini ziyaret edip o sıcaklığı hissetmek istiyordu. Evlendikten sonra da durum değişmiş değil.

Kate kendi ailesini örnek alarak belli ki sevgi dolu bir aile kurdu. Kocası William ile birlikte el ele üç çocuklarını büyütüyorlar.

Özetle Kate ile William'ın geleceğe hazırladığı üç tane çocuğu var.

Ama biliyor musunuz ki Galler Prensesi Kate Middleton,daha gençlik yıllarında annesi Carole ve kardeşi Pippa ile birlikte bir çocuk daha büyütmüş!

Bu çocuğun kim olduğuna gelirsek...

Kate ile Pippa, tek erkek kardeşleri James'i büyütürken anneleri Carole Middleton'ın en büyük desteği olmuş. Bunu artık kendisi de evli ve küçük bir çocuk sahibi olan James anlattı.

Tatler dergisine bir röportaj veren James Middleton, annesi Carole'un yanı sıra özellikle de yetişme çağındayken, ablaları Kate ile Pippa'nın kendisi için birer anne figürü olduğunu söyledi.

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James bu konuda "Şakayla karışık söylüyorum ki ben büyürken üç tane annem vardı. Annem ve iki kız kardeşim. Onlar da benim için anne figürüydü... Çok şanslıydım" diye konuştu.





'MÜKEMMEL BİR ÇOCUKLUK GEÇİRDİK'

James, üç kardeş olarak geçirdiği çocukluğunun mükemmel olduğunu söylemeden geçmedi.

Sonra da sözlerini şöyle sürdürdü: "Yaptıkları her şeye beni de dahil ederlerdi. Şimdi de böyle yapıyorlar. Artık 30'lu yaşlarımın sonundayım ve bu arkadaşlığımız hala devam ediyor."

Ailenin en küçük çocuğu olan James, aslında şımartılmadığını da sözlerine ekledi.

Aslına bakılırsa James Middleton şimdi bile annesi Carole ve babası Michael'dan uzakta yaşamıyor.

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Alizee Thevenet ile kendi yuvasını kurup bir yaşında bir erkek çocuk sahibi olsa da Middleton aile evine sadece beş dakika uzaklıkta kendi yuvasını kurdu.

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ÇOCUKLAR, DAMATLAR, GELİNLER VE TORUNLAR HEP BİRLİKTE

Middleton çifti üç çocukları da evlenip çoluk çocuğa karışmış olmasına rağmen damatları, gelinleri ve torunlarıyla sık sık bir araya geliyorlar.

Hatta Kate ile William'ın Karayipler tatilinde de onlarda birliktelerdi.

James Middleton bu durumda annesi ve babasının büyük rolü olduğunu söyledi röportajda. "Biz yakın bir aileyiz. Birbirimizle çok görüştüğümüz için de şanslıyız. Annem ve babam bizi bir araya getirme konusunda çok iyi bir rol üstlendiler" diye konuştu.

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ÜÇ ÇOCUKLARI DA MUTLU BİRER EVLİLİK YAPTI

Carole ve Michael Middleton'ın en büyük çocuğu Kate... Geleceğin kralı William ile evlenen 43 yaşındaki Kate'in üç çocuğu var.

41 yaşındaki ortanca çocukları Pippa ise 2017 yılından beri varlıklı bir aileden gelen James Matthews ile evli. O da biri erkek ikisi kız üç tane çocuk sahibi.

Ailenin en küçüğü James ise 37 yaşında. Alizee Thevenet ile 2021'de Fransa'da bir köyde evlendi. Şimdi çift, minik oğullarını büyütüyor.





KATE HASTAYKEN ONA KENDİ AİLESİ BAKTI

Middleton ailesinin birbirine yakınlığı başından beri çok ilgi çekiyor.

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Aile, özellikle de geçen yıl Kate'in kanser tedavisi gördüğü sırada birbirine daha da kenetlendi. Kate'in bakımını da Middleton ailesi üstlendi.

Galler Prensesi Kate Middleton'ın tedavisinin bittiğini duyurduğu videoda annesi Carole ile babası Michael'ın, torunları George, Charlotte ve Louis ile oynarken çekilen görüntüleri de yer aldı.

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2011 yılında Middleton ailesinin iki kızı Kate ile Pippa dünyanın karşısına bu görüntülerle çıktı. "En yaşlı nedime" unvanını alan Pippa düğünde, ablası Kate'ten sonra en çok konuşulan kişi oldu.





O günden altı yıl sonra bu kez kardeşinin gelinliğini düzeltme sırası Kate'e gelmişti.





Middleton ailesinin en küçüğü James de Alizee Thevenet ile 2021'de Fransa'da evlendi. Alizee, kayınvalidesi Carole'un yıllar önce kendi düğününde giydiği gelinliği giydi.