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Kalabalık ailesi durmadan büyüyor: Çocuklarını saymaya iki elin parmakları yetmez oldu: 14'üncü bebek sürprizi!

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#Elon Musk#Shivon Zilis#Grimes
Kalabalık ailesi durmadan büyüyor: Çocuklarını saymaya iki elin parmakları yetmez oldu: 14üncü bebek sürprizi
Oluşturulma Tarihi: Mart 01, 2025 11:00

Müzik ya da sinema dünyasını takip edenler farklı kadınlardan boy boy çocuk sahibi olanları bilir elbette. Ama onlar arasında bile bu kadarını yapan çıkmamıştı doğrusu. Bir başka deyişle söylersek pırıltılı dünyanın ünlülerinin, çocuk sahibi olma konusunda onları geride bırakan çok ciddi bir rakibi var artık..

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Dünyanın en zengin iş insanlarından biri olarak tanınan, son dönemde de ABD Başkanı Donald Trump'a verdiği destekle onu bile gölgede bırakan Elon Musk bu kişi.

Bundan iki hafta önce, çocuk kitapları yazarı ve bir sosyal medya ünlüsü olarak tanınan Ashley St. Clair, Elon Musk'tan bir çocuk doğurduğunu duyurdu. Bu açıklamanın ardından bütün dünya Elon Musk'ın kaç tane çocuğu olduğunu hesaplamaya çalışırken iş insanından bir bebek haberi daha geldi.

Kısaca özetlemek gerekirse 13'üncü çocuğunun doğumunun duyurulmasından iki hafta sonra Musk'ın aslında 14'üncü bebeğine de kavuştuğu ortaya çıktı.

Kalabalık ailesi durmadan büyüyor: Çocuklarını saymaya iki elin parmakları yetmez oldu: 14üncü bebek sürprizi

HEM ŞİRKETİNİN ÇALIŞANI HEM DÖRT ÇOCUĞUNUN ANNESİ
Mutlu haberi, Elon Musk'ın üç çocuğunun annesi ve aynı zamanda şirketinin üst düzey yöneticilerinden biri olan Shivon Zilis sosyal medya üzerinden duyurdu.

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Musk'ın sahibi olduğu X ya da eski adıyla Twitter'dan paylaştığı mesajda Zilis bir erkek evlatları daha olduğunu açıkladı.

"Elon ile konuştuk ve güzel Arcadia'nın doğum günü ışığında harika ve inanılmaz oğlumuz Seldon Lycurgus hakkında doğrudan paylaşım yapmanın daha iyi olacağını düşündük. Onu çok seviyorum" mesajıyla Musk'ın toplam çocuk sayısının 14'e çıktığını bütün dünyaya ilan etti.

Elon Musk, Shivon Zilis'in bu paylaşımına bir kalp emojisiyle karşılık verdi.

Zillis, bu yeni bebeklerinin ne zaman dünyaya geldiğini net olarak açıklamadı.

Çifte yakın bir kaynağın People dergisine söylediğine göre Elon Musk, Shivon Zillis'i gerçekten seviyor.

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Kalabalık ailesi durmadan büyüyor: Çocuklarını saymaya iki elin parmakları yetmez oldu: 14üncü bebek sürprizi

ORTAK ÇOCUKLARININ SAYISI DÖRDE ÇIKTI
Böylece Musk ile Zilis'in ortak çocuklarının sayısı dördü çıktı.

İkilinin Strider ve Azure adını verdiği biri erkek diğeri kız ikizleri, 2021 yılında dünyaya gözlerini açtı. Ardından dünyaya duyurmadan bir kız çocuk sahibi daha oldukları ortaya çıktı. Geçen yıl 28 Şubat'ta dünyaya gelen bu kız bebeğe Arcadia adı verildi. Minik bebek dün 1 yaşına girdi.

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Shivon Zilis, küçük kızının ilk doğum gününde Musk ile dördüncü bebeklerinin de doğduğunu açıkladı.

Zilis, Arcadia'nın yeni yaşını da X üzerinden paylaştığı bir mesajla kutladı. "İlk doğum günün kutlu olsun sevgili Arkadia. Annen seni bütün kalbiyle seviyor" diye yazdı genç kadın.

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Kalabalık ailesi durmadan büyüyor: Çocuklarını saymaya iki elin parmakları yetmez oldu: 14üncü bebek sürprizi


'GİZLİCE BİR BEBEK DOĞURDUM... BABASI ELON MUSK': Bundan iki hafta önce de Ashley St.Clair, "Bundan beş ay önce bir bebek dünyaya getirdim. Babası Elon Musk" mesajıyla dünyayı şaşırtmıştı. St. Clair, aslında bebeğini onun iyiliği için gizli tutmak istediğini ama basının öğrendiğini fark edip kendisi açıklama kararı aldığını da belirtmişti.

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Kalabalık ailesi durmadan büyüyor: Çocuklarını saymaya iki elin parmakları yetmez oldu: 14üncü bebek sürprizi

ÇOCUKLARINDAN BİRİ BEBEKKEN ÖLDÜ
Elon Musk, ilk kez 2002 yılında baba oldu. Çocuklarından birini kaybetti ama onunla birlikte toplamda 12 çocuk babası. Bu yeni iddiayla birlikte sahip olduğu çocukların sayısı 13'e çıktı.

Musk, altı çocuğuna ilk karısı Justine Wilson ile evliliğinden sahip oldu. Nevada adlı oğlunun hayatı kısa sürdü.

Ama ikizleri Griffin ve Vivian, üçüz çocutları Kai, Saxon ve Damian artık gençlik çağlarında. Musk ile Wilson 2000 yılında evlendiler ama sekiz yıl sonra boşandılar.

Ünlü iş insanı, şarkıcı Grimes ile ilişkisinden 2020 yılında şu anda yayından ayırmadığı oğlu X'e sahip oldu. Eski çift ayrıldıktan sonra da iki çocuk daha yaptı. Bu çocuklara da Y ve Tau adları verildi.

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Elon Musk'ın şirketinde çalışan Shivon Zilis'ten de Strider ve Azure adında ikizleriyle, Arcadia adlı bir kızı vardı. Şimdi de bunlara bir erkek bebek eklendi.

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Kalabalık ailesi durmadan büyüyor: Çocuklarını saymaya iki elin parmakları yetmez oldu: 14üncü bebek sürprizi

Elon Musk ile Grimes, ilişkileri bittikten sonra da çocuk sahibi oldu. 

Kalabalık ailesi durmadan büyüyor: Çocuklarını saymaya iki elin parmakları yetmez oldu: 14üncü bebek sürprizi

Elon Musk, X adlı oğlunu yanından hiç ayırmıyor.

Kalabalık ailesi durmadan büyüyor: Çocuklarını saymaya iki elin parmakları yetmez oldu: 14üncü bebek sürprizi

Elon Musk, bir dönem Amber Heard ile birliktelik yaşadı. Hatta ondan ayrıldıktan sonra çok acı çektiğini de saklamadı. Heard'ün taşıyıcı anne yöntemiyle dünyaya gelen kızı Oonagh'ın sperm donörünün de Musk olduğu konuşuldu. Ama bu konu sadece söylenti olarak kaldı.

 

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#Elon Musk#Shivon Zilis#Grimes

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