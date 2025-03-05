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Kalabalık aile yemekte buluştu: Kaynanasının göz bebeği!

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#Kraliçe Rania#Prenses Rajwa#Prens Hüseyin
Kalabalık aile yemekte buluştu: Kaynanasının göz bebeği
Oluşturulma Tarihi: Mart 05, 2025 14:21

Son aylarda hatta son iki yılda ardı ardına mutlu günler yaşıyor ünlü aile. Önce iki çocuk, sadece üç ay arayla evlendi. Sonra da bu kez altı ay arayla iki tane yeni bebek geldi aileye.

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Bütün bunların verdiği coşkuyla da bu ünlü aile, geçtiğimiz günlerde bir özel yemekte buluştu. O neşeli anlarda çekilen görüntüler de sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

Bu sözünü ettiğimiz ünlü aile, Ürdün kraliyet ailesi...

2023 yılında büyük kızları Prenses İman'ın Jameel Thermiotis ile yuva kurmasının mutluluğunu yaşadı ailenin başındaki Kral Abdullah ile karısı Kraliçe Rania. 

Kalabalık aile yemekte buluştu: Kaynanasının göz bebeği

Kraliçe Rania ve Kral Abdullah, Ramazan ayının ilk iftar yemeğinde geniş aileyi ağırladı. Akrabalar, çocuklar, torunlar bir araya geldi.

Ondan üç ay sonra da bu kez dört çocuklarının en büyüğü olan Veliaht Prens Hüseyin ile Rajwa Alsahif evlendi.

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Yeni evli çiftlerden de ardı ardına bebek haberleri geldi. Önce Prens Hüseyin ile Prenses Rajwa'nın İman adını verdikleri bir kız bebekleri dünyaya geldi.

Ondan altı ay sonra da Prenses İman ile Jameel Thermiotis, Amina adını verdikleri bir kız bebek sahibi oldu.

Kalabalık aile yemekte buluştu: Kaynanasının göz bebeği

BÜYÜK AİLE BULUŞMASI 
Bütün bunların üstüne Kral Abdullah ile Kraliçe Rania'nın geniş ailesi, Ramazan'ın ilk iftar yemeğinde bir araya geldi.

O anlarda çekilen görüntüler de hem ailenin resmi hesabından paylaşıldı hem de Kraliçe Rania, geniş ailesiyle buluştuğu o yemeğe ait anlara kendi sosyal medya hesabında yer verdi. 

Görüntülerde aile yemeğinin sıcak ve samimi bir havada geçtiği görüldü.

Hem Kral Abdullah hem de Kraliçe Rania, bütün konuklarını yanaklarından öperek karşıladı. Çocuklarla şakalaştı.

Kalabalık aile yemekte buluştu: Kaynanasının göz bebeği

AİLENİN GELİNİ BAŞ TACI
O yemeğin en çok dikkat çeken katılımcısı ise çiftin gelini; geleceğin kraliçesi Prenses Rajwa oldu.

Mor renkli ve kenarları yerel motiflerle süslü bir kaftan giyen Rajwa, bütün aile üyelerinin beğeni dolu bakışlarını üzerinde topladı.

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Kendisi de güler yüzlü bir biçimde aile üyelerinin karşılanıp ağırlanmasında kaynanası Rania'ya eşlik etti.

Kısa süre önce bebek sahibi olan Rajwa ile Hüseyin'in minik kızları İman'ı yemeğe getirmemesi de dikkatlerden kaçmadı.

Artık iki torun sahibi olan Kraliçe Rania, konuklarına torunlarının cep telefonunda bulunan fotoğraflarını gösterdi.

Kalabalık aile yemekte buluştu: Kaynanasının göz bebeği


GELİN RAJWA KAYNANASININ ÜÇÜNCÜ KIZI GİBİ
Ürdün kraliyet ailesinin gelini Rajwa ile Kraliçe Rania'nın anne- kız kadar yakın olduğunu artık bilmeyen yok.

Daha oğlu Hüseyin nişanlandığı anda Rania, onu üçüncü kızı ilan etmiş ve ona göre davranışlar sergilemişti.

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Hatta kına gecesinde "Rajwa, benim Hüseyin için ettiğim duaların karşılığı" diyerek gelinini de mutluluktan ağlatmıştı.

Kalabalık aile yemekte buluştu: Kaynanasının göz bebeği

30 YIL SONRA İLK GÖRKEMLİ DÜĞÜN
Hüseyin ile Rajwa, Kral Abdullah ile Kraliçe Rania'nın tam 30 yıl önce evlendiği haziran ayını düğün için seçti. Çift, 2023 yılında gösterişli bir törenle evlendi. 

Çift, oğullarından tam 30 yıl önce 10 Haziran'da yine dönemine damga vuran bir törenle hayatlarını birleştirmişti.

Prens Hüseyin ile Prenses Rajwa'nın düğünü de ondan hiç geri kalmadı. Hollanda, İngiltere, Danimarka, İspanya, Nepal, Norveç, İsveç, Brunei gibi ülkelerin kraliyet ailesi temsilcileri törene katıldı.

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Onların yanı sıra uluslararası üst düzey devlet görevlileri de iki gencin mutluluğuna tanıklık etti.

Kalabalık aile yemekte buluştu: Kaynanasının göz bebeği


GEÇEN YIL İLK BEBEKLERİ DÜNYAYA GELDİ
Rajwa ile Hüseyin fazla zaman geçirmeden bir de bebek sahibi oldu. Çiftin ilk çocuğu olan Iman, 3 Ağustos'ta dünyaya gözlerini açtı.

O daha doğar doğmaz da hem Kral Abdullah, hem Kraliçe Rania hem de babası Prens Hüseyin sosyal medya hesaplarından mutlu haberi paylaştı.

Minik İman'ın anne ve babasıyla çekilen ilk aile fotoğrafları da büyük yankı uyandırdı.

Kalabalık aile yemekte buluştu: Kaynanasının göz bebeği

AİLEYE BİR BEBEK DAHA GELDİ
Aileye bir bebek de geçtiğimiz ay katıldı. Ağabeyi Hüseyin'den önce evlenen Prenses İman ile Jameel Thermiotis'in de bir kızı oldu.

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Genç çift bebeklerine Amina adını verdi.

Bütün aile, hastaneye yeni anne İman ve çiçeği burnunda baba Jameel'in yanına koştu. Aktif bir sosyal medya kullanıcısı olan Kraliçe Rania da o sırada çekilen görüntüleri Instagram'dan paylaştı.

Kalabalık aile yemekte buluştu: Kaynanasının göz bebeği

Kraliçe Rania ile Kral Abdullah'ın dört çocuğunun en büyüğü olan ikisi Prens Hüseyin ve Prenses İman, yuvalarını kurup çoluk çocuğa karıştı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kraliçe Rania#Prenses Rajwa#Prens Hüseyin

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