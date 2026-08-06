Kahraman mühendis... 'Her anından keyif aldım'

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2018’de oyunculuğu bırakarak maneviyata yönelen Gamze Özçelik yıllar sonra setlere döndü. Ünlü oyuncu, TRT’nin dijital platformu Tabii’ye çekilen, Üs Yapım imzalı “Operasyon Alesta” dizisi için kamera karşısına geçti. Afrika’da görev yapan idealist Türk mühendis Zeynep karakterine hayat veren Özçelik’in ekrana dönüşü, hayranlarını heyecanlandırdı.

Gamze Özçelik, sette çektirdiği fotoğrafları sosyal medya hesabında yayınlayarak duygularını sevenleriyle paylaştı.

‘HER ANINDAN KEYİF ALDIM’

“Alesta seti yıllar sonra içinde bulunmaktan mutluluk duyduğum, her anından keyif aldığım bir iş oldu” diyen oyuncu, projenin yapımcısı Süreyya Yaşar Önal’a teşekkür etti:

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“Artık iyice uzaklaşmama rağmen beni bu projede çok istediğiniz ve ikna ettiğiniz için size teşekkür ederim.”

Operasyon Alesta

Milli Savunma Bakanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın desteğiyle çekilen “Operasyon Alesta”nın oyuncu kadrosunda Cem Bender, Onur Seyit Yaran, Fırat Çelik, Aslıhan Güner, Ersin Arıcı, Mehmet Bozdoğan ve Meltem Akçöl de yer alıyor. Senaryosunu Onur Böber’in yazdığı, yönetmen koltuğunda Yunus Ozan Korkut’un oturduğu dizi, bir Afrika ülkesinde yaşanan darbe sonrası bölgede mahsur kalan sivillerin kurtarılması için görevlendirilen Türk savaş gemisinin zamana karşı mücadelesini konu alıyor.