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Kahraman mühendis... 'Her anından keyif aldım'

Güncelleme Tarihi:

#Gamze Özçelik#Türk Mühendis#Operasyon Alesta
Kahraman mühendis... Her anından keyif aldım
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 06, 2026 07:32

Gamze Özçelik, 8 yıl aradan sonra oyunculuğa döndü. Özçelik, “Operasyon Alesta” adlı dizide Afrika’da görev yapan Türk mühendis Zeynep rolüyle seyirci karşısına çıkacak.

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2018’de oyunculuğu bırakarak maneviyata yönelen Gamze Özçelik yıllar sonra setlere döndü. Ünlü oyuncu, TRT’nin dijital platformu Tabii’ye çekilen, Üs Yapım imzalı “Operasyon Alesta” dizisi için kamera karşısına geçti. Afrika’da görev yapan idealist Türk mühendis Zeynep karakterine hayat veren Özçelik’in ekrana dönüşü, hayranlarını heyecanlandırdı.

Gamze Özçelik, sette çektirdiği fotoğrafları sosyal medya hesabında yayınlayarak duygularını sevenleriyle paylaştı.

Kahraman mühendis... Her anından keyif aldım

‘HER ANINDAN KEYİF ALDIM’

 “Alesta seti yıllar sonra içinde bulunmaktan mutluluk duyduğum, her anından keyif aldığım bir iş oldu” diyen oyuncu, projenin yapımcısı Süreyya Yaşar Önal’a teşekkür etti:

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“Artık iyice uzaklaşmama rağmen beni bu projede çok istediğiniz ve ikna ettiğiniz için size teşekkür ederim.”

Kahraman mühendis... Her anından keyif aldım

Operasyon Alesta

 

Milli Savunma Bakanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın desteğiyle çekilen “Operasyon Alesta”nın oyuncu kadrosunda Cem Bender, Onur Seyit Yaran, Fırat Çelik, Aslıhan Güner, Ersin Arıcı, Mehmet Bozdoğan ve Meltem Akçöl de yer alıyor. Senaryosunu Onur Böber’in yazdığı, yönetmen koltuğunda Yunus Ozan Korkut’un oturduğu dizi, bir Afrika ülkesinde yaşanan darbe sonrası bölgede mahsur kalan sivillerin kurtarılması için görevlendirilen Türk savaş gemisinin zamana karşı mücadelesini konu alıyor.

 

 

 

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#Gamze Özçelik#Türk Mühendis#Operasyon Alesta

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