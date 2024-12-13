Kahkaha garantili hafta sonu

Haberin Devamı

Puanları Topla, Serbest Kal

Birol Güven’in senaryosunu yazdığı, Emre Kavuk’un yönetmen koltuğunda oturduğu komedi filmi Dijital Esaret; Rasim Öztekin, Özgün Çoban, Kaan Sevi, Simay Barlas, Yeşim Alıç, Zümra Atalay gibi oyuncuları bir araya getiriyor.

Yakın bir gelecekte dijital dünyanın insanlar üzerindeki bağımlılık etkisi giderek artmıştır. İnsanlık yeni bir suçla karşı karşıyadır. Bu yeni bağımlılık kaynaklı suçları işleyen gençleri tekrar hayata kazandırmak için yeni bir cezaevi oluşturulur. Bu yeni cezaevinde suçlular tıpkı bilgisayarda oynadıklarına benzer bir oyun oynarlar ve puan toplarlar. 80 puanı aşan mahkumlar özgürlüklerine kavuşacaktır. 80 puanı toplayamayanlar ise normal cezalarını çekmek üzere normal cezaevine gideceklerdir. 4 ay süresi olan mahkumların puan toplayıp buradan kurtulmaktan başka şansları yoktur.

Haberin Devamı

Dijital Esaret , 13 Aralık Cuma 20.00’de MovieSmart Türk ve D-Smart GO’da izleyiciyle buluşacak.

Cenazeyle Başlayan Bir Macera

Yönetmenliğini Ersoy Güler’in yaptığı komedi filminde; Burçin Bildik, Ezgi Asaroğlu, Hüseyin Avni Danyal, Murat Akkoyunlu, Nazlı Tosunoğlu, Emenike Jimmy, Erkan Bektaş gibi oyuncular yer alıyor.

Film; Salim’in kimsesi olmayan bir cenazeyi memleketine götürmeye karar vermesine odaklanıyor. Ancak bu yolculuk, yolda karşılaştığı yol arkadaşı Nihal'le birlikte azılı katiller ve kötü adamlarla mücadele ettikleri bir maceraya dönüşür. Nihal'in annesi intikam için rehin alındığında ise işler iyice karışır. Adamlarımız artık seri katil olarak aranmaktadır ve yakalanmamak için kılık değiştirmek zorunda kalırlar. Ne var ki bu da çözüm olmaz ve talihsizlikler iyice çığrından çıkar. Salim tekrar eline silah almak zorunda kalır, Nihal ise başı beladan kurtulmayan Salim'den uzaklaşıp annesini tek başına kurtarmak zorundadır. Salim ise yaşadığı bu büyük travmalar sonrasında artık ne ölümden ne de ölülerden korkmaktadır. Nihal'i yalnız bırakmak istemez ve peşine düşer...

Haberin Devamı

Sağ Salim 2 : Sil Baştan, 14 Aralık Cumartesi 20.00’de MovieSmart Türk ve D-Smart GO’da ekranlarda olacak.

Çökertme’de Bir Hayat Dersi

Birol Güven’in güçlü kalemi ve yönetmen Müfit Can Saçıntı’nın rejisiyle hayata geçen Mandıra Filozofu’nun başrollerini; Müfit Can Saçıntı, Rasim Öztekin, Ayda Aksel, Gülnihal Demir, Kemal Kuruçay, Hakan Bulut, Begüm Öner, Eser Eyüboğlu, İlyas İlbey paylaşıyor.

Mustafa Ali'nin içinde yaşadığı dünya düzenine karşı koyduğu tavır, onu Muğla'nın Çökertme köyünün yakınlarında, ıssız bir kulübede yaşamaya kadar götürür. Felsefe bölümü mezunu olan Mustafa Ali burada doğayla iç içe, modern hayatın getirisi olan her şeyden uzak bir yaşam sürer ve zamanının tamamına yakınını kitap okuyarak geçirir. Çalışmaya ise kesinkes karşıdır. Cavit ise kurnaz ve çalışkan bir iş adamıdır ve yeni projesi için Çökertme köyüne gelir. Amacı Mustafa Ali'nin sahip olduğu araziyi satın alıp yerine kazanç getirecek bir butik otel yaptırmaktır ancak hayatı, Mustafa Ali ile tanıştıktan sonra eskisi gibi olmayacaktır.

Haberin Devamı