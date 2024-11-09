Kahkaha dolu bir hafta sonuna hazır olun

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PLAN: ‘’HANI KURTAR’’

Yönetmenliğini Murat Şeker’in yaptığı romantik komedi filmi “Aşk Geliyorum Demez”de Zeki Alasya, Tolgahan Sayışman, Bergüzar Korel, Altan Erkekli, Onur Buldu, Sarp Apak, Altan Gördüm, Sera Tokdemir ve Yosi Mizrahi gibi sevilen oyuncular yer alıyor. Müteahhit Erdoğan, esnafın uzun yıllardır çalıştığı tarihi hanı satın alır ve burayı yıkıp yerine büyük bir alışveriş merkezi yapma kararı alır. Esnaf, hayallerinin yıkılmaması için bir araya gelir ve çareyi Ali'yi ve Gözde'yi devreye sokmakta bulur.

Esnafın desteğiyle kurulan planın ilk adımı, Ali ve Gözde’nin tanışması olacaktır. Bir yardım gecesinde tanışan Ali ve Gözde, birbirlerinden oldukça etkilenir ve aralarında beklenmedik bir yakınlaşma başlar. Bu romantik ve komik hikâye sürprizli anlarla izleyiciyi ekran başına kilitleyecek.

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Aşk Geliyorum Demez, 8 Kasım Cuma günü 20.00’de MovieSmart Türk’te ve D-Smart GO’da.

ŞEHİRDEN KÖYE, BERBERDEN SOSYAL MEDYAYA SÜRPRİZLERLE DOLU BİR KOMEDİ!

Yönetmenliğini Caner Özyurtlu’nun yaptığı ‘’Yok Artık 2’’de Zafer Algöz, Şebnem Bozoklu, Onur Buldu, Yağmur Tanrısevsin, Şahin Irmak ve Cem Gelinoğlu başrolleri birlikte paylaşıyor.

Daha önce bir takside anlatılan yol hikâyelerinin ardından, "Yok Artık 2" şimdi de Adnan’ın berber dükkanında hayat buluyor. Mahallenin neşeli ve bir o kadar da dedikoducu berberi Adnan’ın dükkânına gelen her müşteri, tıraş olurken bir yandan da Adnan’ın diğer müşterilerinden duyduğu, “Yok artık!” dedirten komik ve renkli hikâyeleri keyifle dinliyor.

Merve, şehir hayatından kaçıp köye yerleşmiş bir reklamcı, ancak işten atılacağı haberini alınca ne yapacağını şaşırır. Aykut, iş yerindeki zor durumu ve hayatındaki belirsizlikleri aşmaya çalışırken, İzzet, kızı Damla’nın hesaplarını kullanarak sosyal medyada şöhret olmaya çalışır. Son olarak, Meriç ve ailesi, köyde kız istemeye gittikleri sırada başlarına gelen talihsiz olaylarla hayatlarının en büyük şokunu yaşarlar.

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Yok Artık İki, 9 Kasım Cumartesi saat 20.00’de MovieSmart Türk’te ve D-Smart GO’da.

BİR CENAZE YOLCULUĞU

Yönetmenliğini Ersoy Güler’in yaptığı ‘’Sağ Salim 1’’de Burçin Bildik, Fulya Zenginer, Alper Saldıran, Hüseyin Avni Danyal, Murat Akkoyunlu, Kenan Ece, Kamil Güler, Yakup Yavru, Tevfik İnceoğlu ve Orçun Kaptan gibi ünlü isimler yer alıyor.

Salim, saf ve biraz da korkak bir Anadolu köylüsüdür. Hem ölümden hem de ölülerden çok korkar. Ekmeğini taştan çıkaran Salim, köyünden kasabaya kamyonetiyle mal taşır ve üç beş kuruşla hayatını geçindirir. Fakat, bir gece kabus gördükten sonra, köy muhtarı Salim’den Mersin’den Sivas’a bir cenaze taşımasını ister. Başta bu isteği kabul etmekte tereddüt etse de, muhtarın ısrarını kıramayan Salim, kendini bir anda hem korkularıyla hem de komik maceralarla dolu bir yolculukta bulur.

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Sağ Salim, 10 Kasım Pazar saat 20.00’de MovieSmart Türk’te ve D-Smart GO’da.