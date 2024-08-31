Kahkaha dolu bir geceye hazır olun

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MovieSmart Türk birbirinden değerli Türk yapımlarını ekrana getirmeye devam ediyor. Beğenilen komedi filmi "Hep Yek 4: Bela Okuma Altan”, bugün saat 22.00’de MovieSmart Türk ile eş zamanlı D-Smart GO’da sinemaseverleri bekliyor.

Yönetmenliğini Özgür Bakar’ın yaptığı, başrollerinde İnan Ulaş Torun, Önder Açıkbaş ve Şafak Sezer'in yer aldığı "Hep Yek 4: Bela Okuma Altan”, beladan uzak duramayan Altan ve isim benzerliğiyle mevzuya dâhil olan Gürkan’ın maceralarını anlatıyor. Başına gelen olaylardan sıyrılmaya çalışan ikili, kendilerini daha beter durumların içinde buluyor. Ali Kaptan'a hayatları pahasına borçlanan ikiliyi, Gürkan'ın aşiret reisi olan dayısı Ferruh kurtarmaya çalışıyor.