Kahkaha dolu bir geceye hazır olun

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#İnan Ulaş Torun#Önder Açıkbaş#Şafak Sezer
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 31, 2024 09:49

Fenomen haline gelen ve başrollerinde İnan Ulaş Torun, Önder Açıkbaş ve Şafak Sezer'in olduğu komedi filmi "Hep Yek 4: Bela Okuma Altan”, bugün D-Smart’ta.

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MovieSmart Türk birbirinden değerli Türk yapımlarını ekrana getirmeye devam ediyor. Beğenilen komedi filmi "Hep Yek 4: Bela Okuma Altan”, bugün saat 22.00’de MovieSmart Türk ile eş zamanlı D-Smart GO’da sinemaseverleri bekliyor.

Yönetmenliğini Özgür Bakar’ın yaptığı, başrollerinde İnan Ulaş Torun, Önder Açıkbaş ve Şafak Sezer'in yer aldığı "Hep Yek 4: Bela Okuma Altan”, beladan uzak duramayan Altan ve isim benzerliğiyle mevzuya dâhil olan Gürkan’ın maceralarını anlatıyor. Başına gelen olaylardan sıyrılmaya çalışan ikili, kendilerini daha beter durumların içinde buluyor. Ali Kaptan'a hayatları pahasına borçlanan ikiliyi, Gürkan'ın aşiret reisi olan dayısı Ferruh kurtarmaya çalışıyor.

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#İnan Ulaş Torun#Önder Açıkbaş#Şafak Sezer

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