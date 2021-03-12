Kağıttan Hayatlar filmi yayınlandı mı? İşte Kağıttan Hayatlar filmin oyuncui kadrosu ve konusu

Çağatay Ulusoy ve Emir Ali Doğrul’un başrollerini paylaştığı Kağıttan Hayatlar filmi, 12 Mart 2021’de tüm dünyayla aynı anda Netflix’te izlenebilecek. İkiliye kadroda , Turgay Tanülkü, Selen Öztürk, Osman İskender Bayer, Tomris Çetinel, Volkan Çalışkan, Mehmet Bahattin Genç ve Okşan Büyük eşlik edecek.



Kağıttan Hayatlar Konusu



Genç bir adam olan Mehmet, kağıt toplayarak geçimini sağlar. Onun bu hayattaki en büyük destekçisi ise Tahsin Baba'dır. Mehmet'in yaşamı, hayatına Ali adında 8 yaşındaki bir çocuğun girmesiyle bambaşka bir hal alır. Ali'yi ailesine kavuşturmaya çalışan Mehmet, bu sırada küçük çocukla arasında farklı bir bağ kurar.



Kağıttan Hayatlar'ın Çocuk Oyuncusu

Çocuk oyuncu Emir Ali Doğrul13 Nisan 2011 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. İlkokul öğrenimi devam ediyor. İzmir Güzeli Ajans‘a bağlı olarak oyunculuk yapıyor.

Kamera karşısına ilk kez 2018 yılında TRT 1 ekranlarında yayın hayatına başlayan “Egenin Hamsisi” dizisiyle geçti ve bu dizde Eşrefcan Kuru karakterini canlandırdı.