KafasÄ±na bir kase dolusu Ã§iÃ§ek bile fÄ±rlattÄ±: 'Birbirimizin dÃ¼ÅŸmanÄ±ydÄ±k... Araya siyaset girince hepsi bitti'

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SonrasÄ±nda ise iÃ§lerinden birinin hayatÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtirmesiyle bu husumet bitti.
Sylvester Stallone ile Arnold Schwarzenegger, artÄ±k birbirleriyle 'didiÅŸtikleri' o yÄ±llarÄ± Ã§oktan geride bÄ±raktÄ±.Â
Ama aynÄ± sektÃ¶rde ve benzer tÃ¼rde filmlerde rol aldÄ±klarÄ± iÃ§in de aralarÄ±nda yÄ±llar yÄ±lÄ± sÃ¼ren bir rekabet hatta dÃ¼ÅŸmanlÄ±k vardÄ±.
KAFASINA BÄ°R KASE DOLUSU Ã‡Ä°Ã‡EK FIRLATTIÂ
Arnold Schwarzenegger ile aralarÄ±nda baÅŸÄ±ndan beri bir dÃ¼ÅŸmanlÄ±k olduÄŸunu saklamadÄ± Stallone.
Hatta bir AltÄ±n KÃ¼re tÃ¶reninde karÅŸÄ±laÅŸtÄ±klarÄ±nda Schwarzenegger'Ä±n kendisine ters ters baktÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rdÃ¼ Stallone.
Programda o anlarÄ± "BÃ¶ylece meydan okuma gerÃ§ekleÅŸmiÅŸ oldu, rekabet resmen baÅŸladÄ±" diye Ã¶zetledi Stallone.
DAHA Ä°YÄ° FÄ°LMLER YAPMAK Ä°Ã‡Ä°N KIYASIYA REKABET ETTÄ°LER
Ä°kili, bir yandan beyazperdede rekabet ederken bir yandan da kamera arkasÄ±nda aralarÄ±nda muazzam bir dÃ¼ÅŸmanlÄ±k geliÅŸti.Â Â
Â AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa bir yandan da bu rekabet Stallone'nin hoÅŸuna da gitti sÃ¶ylediÄŸine gÃ¶re.
Onu ne kadar kÄ±zdÄ±rÄ±rsam o da beni kÄ±zdÄ±rÄ±yordu. Bu da bizi bir sonraki filmimizi Ã§ok daha iyi yapmaya yÃ¶neltiyordu. Rekabet sÃ¼rekli tÄ±rmanÄ±yordu.!
SonrasÄ±nda aralarÄ±ndaki buzlarÄ± eritip iyi arkadaÅŸ oldular. Hatta KaÃ§Ä±ÅŸ PlanÄ± (Escape Plan) adlÄ± 2013 tarihli filmde birlikte oynadÄ±lar.Â