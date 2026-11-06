KafasÄ±na bir kase dolusu Ã§iÃ§ek bile fÄ±rlattÄ±: 'Birbirimizin dÃ¼ÅŸmanÄ±ydÄ±k... Araya siyaset girince hepsi bitti'

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SonrasÄ±nda ise iÃ§lerinden birinin hayatÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtirmesiyle bu husumet bitti.

Sylvester Stallone ile Arnold Schwarzenegger, artÄ±k birbirleriyle 'didiÅŸtikleri' o yÄ±llarÄ± Ã§oktan geride bÄ±raktÄ±.Â

80 yaÅŸÄ±ndaki Stallone ile 79 yaÅŸÄ±ndaki Schwarzenegger, yÄ±llar yÄ±lÄ± Hollywood 'un baÅŸarÄ±lÄ± aksiyon yÄ±ldÄ±zlarÄ±ydÄ±.

Ama aynÄ± sektÃ¶rde ve benzer tÃ¼rde filmlerde rol aldÄ±klarÄ± iÃ§in de aralarÄ±nda yÄ±llar yÄ±lÄ± sÃ¼ren bir rekabet hatta dÃ¼ÅŸmanlÄ±k vardÄ±.

Sylvester Stallone, konuk olduÄŸu The Rest Is Entertainment adlÄ± podcast yayÄ±nÄ±nda bu konu hakkÄ±nda samimi aÃ§Ä±klamalarda bulundu.Â

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KAFASINA BÄ°R KASE DOLUSU Ã‡Ä°Ã‡EK FIRLATTIÂ

Arnold Schwarzenegger ile aralarÄ±nda baÅŸÄ±ndan beri bir dÃ¼ÅŸmanlÄ±k olduÄŸunu saklamadÄ± Stallone.

Hatta bir AltÄ±n KÃ¼re tÃ¶reninde karÅŸÄ±laÅŸtÄ±klarÄ±nda Schwarzenegger'Ä±n kendisine ters ters baktÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rdÃ¼ Stallone.

Bunun Ã¼zerine Schwarzenegger'Ä±n Ã¼zerine bir kase dolusu Ã§iÃ§ek fÄ±rlattÄ±.

Programda o anlarÄ± "BÃ¶ylece meydan okuma gerÃ§ekleÅŸmiÅŸ oldu, rekabet resmen baÅŸladÄ±" diye Ã¶zetledi Stallone.



DAHA Ä°YÄ° FÄ°LMLER YAPMAK Ä°Ã‡Ä°N KIYASIYA REKABET ETTÄ°LER

Ä°kili, bir yandan beyazperdede rekabet ederken bir yandan da kamera arkasÄ±nda aralarÄ±nda muazzam bir dÃ¼ÅŸmanlÄ±k geliÅŸti.Â Â

Â AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa bir yandan da bu rekabet Stallone'nin hoÅŸuna da gitti sÃ¶ylediÄŸine gÃ¶re.

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Programda bu konuda ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi Sylvester Stallone: "Ä°nanÄ±n bana, bu Ã§ok Ã§ekiÅŸmeli bir sÃ¼reÃ§ti ve ben bundan Ã§ok keyif aldÄ±k.

Onu ne kadar kÄ±zdÄ±rÄ±rsam o da beni kÄ±zdÄ±rÄ±yordu. Bu da bizi bir sonraki filmimizi Ã§ok daha iyi yapmaya yÃ¶neltiyordu. Rekabet sÃ¼rekli tÄ±rmanÄ±yordu.!

Sylvester Stallone ile Arnold Schwarzenegger arasÄ±ndaki bu dÃ¼ÅŸmanlÄ±k, 20 yÄ±l sÃ¼rdÃ¼. Sonunda Schwarzenegger 2003 yÄ±lÄ±nda siyasete atÄ±lÄ±p California Valisi olunca iki ustanÄ±n kavgasÄ± da tarihe karÄ±ÅŸtÄ±.

SonrasÄ±nda aralarÄ±ndaki buzlarÄ± eritip iyi arkadaÅŸ oldular. Hatta KaÃ§Ä±ÅŸ PlanÄ± (Escape Plan) adlÄ± 2013 tarihli filmde birlikte oynadÄ±lar.Â