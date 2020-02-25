Kafalar Karışık filmi oyuncuları kimler, konusu ne? İşte Kafalar Karışık konusu ve oyuncu kadrosu

Ünlü YouTuber Fatih Yasin, Bilal Hancı ve Atakan Özyurt’un başrollerini paylaştığı Kafalar Karışık filmi bir kez daha televizyonda izleyici ile buluşuyor. Usta oyuncu Metin Akpınar'ın da yer aldığı film, pek çok kişinin araştırdığı konu oldu. İşte, Kafalar Karışık filmi oyuncu kadrosu ve konusuyla ilgili ayrıntılar.

FİLMİN KONUSU NE?

Atakan’ın sevgilisi Buse zengin bir kadındır, bu nedenle ailesi de evleneceği erkek konusunda çok seçicidir. Buse’nin dedesi bu evliliğe izin vermeyince; Atakan'ın, Buse’nin yıllardır kayıp olan babasının bulup ondan izin istemekten başka çaresi kalmaz. Macera dolu bir yolculuğa atılan genç adama bu serüvende en yakın arkadaşları Fatih ve Bilal eşlik eder. Kendilerini bir anda Antalya'da bulurlar ve işler iyice karışır.

FİLMİN OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Atakan Özyurt (Atakan)

Bilal Hancı (Bilal)

Fatih Yasin (Fatih)

Metin Akpınar

Erkan Can

Güven Kıraç

Zuhal Yalçın

Perihan Savaş

Funda Acar

Yıldız Tilbe

Cihan Ünal

Selahettin Taşdöğen

Ruhi Sarı

Ece Seçkin

Feride Hilal Akın

Enes Batur

Uras Benlioğlu

Yusuf Aktaş

Nilgün Kasapbaşoğlu

Çağla Demirel

Kaya Giray

Şeyda Eroğan

Erhan Yazıcıoğlu

Burak Tamdoğan