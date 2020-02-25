Kafalar Karışık filmi oyuncuları kimler, konusu ne? İşte Kafalar Karışık konusu ve oyuncu kadrosu
Youtube kanalında videolar çeken fenomen olan isimlerin yer aldığı Kafalar Karışık filmi televizyonda bir kez daha izleyici karşısına çıkıyor. Yücel Yolcu'nun yönetmen koltuğunda oturduğu, 2018 yılında vizyonda giren Kafalar Karışık filminde üç gencin macera dolu bir yolculuğa atılması ele alınıyor. Beyaz perdeye girdiği dönemde ses getiren Kafalar Karışık filminde oyuncu kadrosu da dikkatleri üzerine topluyor. Peki, Kafalar Karışık filmi oyuncuları kimler, konusu ne? İşte Kafalar Karışık konusu ve oyuncu kadrosuna dair detaylar.
Ünlü YouTuber Fatih Yasin, Bilal Hancı ve Atakan Özyurt’un başrollerini paylaştığı Kafalar Karışık filmi bir kez daha televizyonda izleyici ile buluşuyor. Usta oyuncu Metin Akpınar'ın da yer aldığı film, pek çok kişinin araştırdığı konu oldu. İşte, Kafalar Karışık filmi oyuncu kadrosu ve konusuyla ilgili ayrıntılar.
FİLMİN KONUSU NE?
Atakan’ın sevgilisi Buse zengin bir kadındır, bu nedenle ailesi de evleneceği erkek konusunda çok seçicidir. Buse’nin dedesi bu evliliğe izin vermeyince; Atakan'ın, Buse’nin yıllardır kayıp olan babasının bulup ondan izin istemekten başka çaresi kalmaz. Macera dolu bir yolculuğa atılan genç adama bu serüvende en yakın arkadaşları Fatih ve Bilal eşlik eder. Kendilerini bir anda Antalya'da bulurlar ve işler iyice karışır.
FİLMİN OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?
Atakan Özyurt (Atakan)
Bilal Hancı (Bilal)
Fatih Yasin (Fatih)
Metin Akpınar
Erkan Can
Güven Kıraç
Zuhal Yalçın
Perihan Savaş
Funda Acar
Yıldız Tilbe
Cihan Ünal
Selahettin Taşdöğen
Ruhi Sarı
Ece Seçkin
Feride Hilal Akın
Enes Batur
Uras Benlioğlu
Yusuf Aktaş
Nilgün Kasapbaşoğlu
Çağla Demirel
Kaya Giray
Şeyda Eroğan
Erhan Yazıcıoğlu
Burak Tamdoğan
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