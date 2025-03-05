Kadroyu kadınlardan oluşturduk

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◊ “Diş Perileri ve Mikroplar” adlı oyunun yapımcılığını üstlendiniz. Bu oyun fikri nasıl çıktı ortaya?

- Oyun 2014 yılında Umut Külen tarafından yazılmış ve pedagog raporu alınmıştı. O sırada Devlet Tiyatrosu’nda başka bir çocuk oyununda oynuyorduk ve metni çok beğenmiştim. O zamandan beri aklımdaydı. O zamanlar tiyatro dizi ve sinema filmi yoğunluğundan oyunu çıkaramadık. Bu yıla kısmet oldu.

◊ Bir çocuk oyunu ortaya çıkarmak daha zor olmalı. Çocuklara uygunluğu vs. birçok faktör var. Bu konuda nasıl bir yol izlediniz?

- Oyunun bir pedagog tarafından onaylanmış olması tabii ki ilk önceliğimiz oldu çünkü çocuk oyunları gerçekten zor. Bu konuda yönetmenimiz Cem Zeynel Kılıç’a çok güvendik. Kendisi İstanbul Devlet Tiyatrosu’nda kadrolu oyuncu ve yönetmen; aynı zamanda Van Devlet Tiyatrosu’nda da çok güzel bir çocuk oyunu yönetmişti.

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ÇOCUKLARI VE HAYVANLARI DÜŞÜNEN SADECE KADINLAR

◊ Oyun hazırlığı ne kadar sürdü?

- Oyunun hazırlığı yaklaşık 1.5 ay sürdü. İlk etapta yönetmenimizle birlikte seçme yaptık. Aslında oyunumuz 4 kadın ve 4 erkek oyuncudan oluşan bir kadro için yazılmıştı. Yaklaşık 52 özgeçmiş geldi. Bunların 48’i kadın oyunculardan, 4’ü erkek oyunculardandı. Anladık ki bu ülkede çocukları ve hayvanları düşünen sadece kadınlar; biz de oyuncularımızın hepsini kadın oyunculardan seçtik.

◊ Bu süreçte çocuk tiyatrosuyla ilgili öğrendiğiniz en büyük şey ne oldu?

- Özellikle kostüm konusunda ne kadar duyarlı olduklarını ve renklerin çocuk algısında ne kadar önemli bir yer kapladığını öğrendim. Eğlenirken vermek istediğimiz mesajın ilerideki yaşlarda izleyen çocukların hatırladıklarında o ana gidip oyunda öğrendiği gibi dişlerine ne kadar önem vermesini anlatmanın ne kadar zor olduğunu anladık.

OYUNUMUZLA DEPREM BÖLGESİNE GİDECEĞİZ

◊ Deprem bölgeleriyle alakalı bir de projeniz var. Ondan bahsedebilir misiniz?

- Birçok diş macunu firması ile görüştüm. Deprem bölgelerinde oyunumuzu sahneledikten sonra yanımıza iki diş hekimi alıp oyundan sonra gelen çocukların diş kontrolünü yapmasını sağlayacaktık. Ardından bize verilen minyatür ürünleri de oyuncularımız oyundan sonra dağıtacaktı. Bildiğiniz gibi prosedürler bu ülkede çok zor. En kısa zamanda 11 ili kapsayan bir turne programı planlıyoruz. Umarım bu konuda bize destek olacak diş macunu firmaları bulabiliriz.

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◊Oyunu izlemeye gelen çocuklardan ne gibi yorumlar geliyor?

- Yorumlar hepimizin yüzünü güldürüyor. Zaten oyuna girerken önce bir sek sek oynuyorlar sonra salona geçiyorlar. Arka planda büyülü bir orman ve diş kraliçesinin sarayını görüyorlar. Perilerin şarkılarına eşlik ediyorlar. Özelikle final şarkısına. Bu arada oyunun müziklerini Selçuk Korku yaptı. Ayrıca finalde köpük makinelerimizden çıkan baloncuklar ile şarkıya eşlik edip çok eğleniyorlar.

Sahne benim için vazgeçilmez

◊ Sadece yapımcılık değil, oyunculuk yönünüzle de biliniyorsunuz. İşin ön planında mı arka planında mı olmak daha cazip geliyor size, neden?

- Aslında oynamayı her şeyden daha çok seviyorum. Sahne benim için vazgeçilmez fakat bazen yapmak istediklerimi birilerine anlatınca, olumsuz yanıtlar alınca kendim yapmaya başlıyorum.

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◊ Bundan sonra nasıl bir proje yapmak hayaliniz?

- Vivaldi’nin 4 mevsim müziklerinin olduğu ve çocuklara mevsimleri anlattığımız çok renkli bir çocuk oyunu daha yapacağız. Aynı zamanda şu an elimizde yaz aylarında çekmeyi planladığımız bir komedi filmi, bir de yeni sezon için komedi dizisi var.