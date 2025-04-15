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Kadir'in planı ne? Eşref Rüya'dan heyecan dolu tanıtım!

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#Eşref Rüya#Kanal D#Çağatay Ulusoy
Oluşturulma Tarihi: Nisan 15, 2025 11:28

Kanal D'nin her bölümü merakla beklenen iddialı dizisi Eşref Rüya, yeni bölüm tanıtımlarıyla heyecan yarattı. Saatler içinde 5 milyon izlenmeye ulaşan tanıtımlara, Nisan'ın Eşref'e sarıldığı sahne damga vurdu.

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Demet Özdemir'in canlandırdığı Nisan, bir yandan içinde bulunduğu durumdan kurtulmak isterken bir yandan da çekim alanına kapıldığı Eşref'i terastan aşağı itmek istedi.

Eşref'in aniden arkasını dönmesi sonrası, "Çok çaresizim" diyerek ona sarıldığı sahne sosyal medyada gündem oldu. Dizinin takipçileri, gerilim ve romantizm yüklü sahneyi yorum yağmuruna tuttu.

Kadirin planı ne Eşref Rüyadan heyecan dolu tanıtım

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Tanıtımın bir başka can alıcı sahnesinin kahramanı Görkem Sevindik'ti. Yetimler grubunun üyesi Kadir'in Nisan'la sahnesi, ilerleyen bölümlerde Kadir ve Eşref arasında iplerin daha da gerileceğinin sinyalini verdi.

Kadirin planı ne Eşref Rüyadan heyecan dolu tanıtım

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Kadir'in Nisan'a söylediği, "Bir kadını tek başına bırakamam. Hele ki senin gibi bir kadını" sözleri izleyiciler tarafından Kadir'in Eşref'e bir başka ihaneti olarak yorumlandı.

Tanıtımın finalinde ise Büşra Develi'nin oynadığı Çiğdem Komiser sahnedeydi. Çiğdem'in bilinmeyen numaradan Nisan'ı aradığı sahnede telefonu Eşref'in açması yeni bölümde heyecan ve gerilimin tavan yapacağının sinyali oldu.

Kadirin planı ne Eşref Rüyadan heyecan dolu tanıtım

Eşref Rüya yeni bölümleriyle her çarşamba saat 20.00'de Kanal D'de.

 

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#Eşref Rüya#Kanal D#Çağatay Ulusoy

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