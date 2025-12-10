×
Kadir Yanık dansı viral oldu

Güncelleme Tarihi:

#Eşref Rüya#Görkem Sevindik#Kadir Baba
Oluşturulma Tarihi: Aralık 10, 2025 14:49

Kanal D’nin fenomen dizisi Eşref Rüya’nın son bölümündeki sürpriz sahne, sanal medyanın gündemine oturdu. Görkem Sevindik’in hayat verdiği Kadir Yanık karakterinin enerjik dans performansı, kısa sürede viral oldu.

 GÖRKEM SEVİNDİK’İN PERFORMANSINA ÖVGÜLER YAĞDI

Eşref Rüya’nın son bölümünde Görkem Sevindik’in canlandırdığı Kadir Yanık’ın viral olan dans sahnesi sanal medyayı salladı. Sahnenin etkisini artıran en önemli detaylardan biri de Sevindik’in doğal ve güçlü oyunculuğu oldu. Sevindik’in sahnedeki tepkileri, duygusal geçişleri ve eğlenceli performansı izleyicilerden tam not aldı.

RAGGA OKTAY: LİSTELERE GİRERKEN BEN

Viral dansın fon müziği, Ragga Oktay’ın 2015’te çıkan “Yeniden” şarkısı oldu. Şarkının dizide kullanılmasının ardından YouTube dinlenmesi 30 milyona yaklaştı. Ragga Oktay da Instagram hesabından sahneyi “Listelere girerken ben” notuyla paylaşarak akıma destek verdi.

“KADİR YANIK DANSI” REKOR KIRDI

Sahnenin yayınlanmasıyla sosyal medya kullanıcıları da harekete geçti. TikTok ve Instagram’da #KadirYanıkDansChallenge etiketiyle binlerce video paylaşıldı ve akım kısa sürede trend listelerinin zirvesine yerleşti. Belediye işçilerinden ev hanımlarına, mutfaktaki aşçılardan otobüsteki yolculara kadar her kesimden insanın katıldığı akım sayesinde “Kadir Baba” karakteri, sevgiyle benimsendi.

Kadir Yanık dansı viral oldu

Tims&B imzalı Eşref Rüya, sürprizlerle dolu yeni bölümüyle çarşamba akşamı ekrana gelecek.

 

