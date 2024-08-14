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Kadir Tapucu: Ofer Levi’ye dava açacağım

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#Kadir Tapucu#Ofer Levi#İsrail Başbakanı Netanyahu
Kadir Tapucu: Ofer Levi’ye dava açacağım
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 14, 2024 09:37

Kadir Tapucu, İsrail Başbakanı Netanyahu’ya “Yemen, İran ve Türkiye'ye atom bombası atın” şeklinde skandal bir çağrıda bulunan İsrailli şarkıcı Ofer Levi’ye sert tepki gösterdi.

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Ofer Levi’nin yıllarca kendi şarkılarını izinsiz şekilde uyarlayarak para kazandığını söyleyen Kadir Tapucu, şarkıcıya şöyle seslendi:

“Benim ‘Dönüşüm Muhteşem Olacak’ şarkımı ‘Aşkı Arıyordum’ adıyla, ‘Dinle’ bestemi de ‘Gülümsemeye Devam Et’ adıyla İbraniceye çevirip şöhret oldun. Konserlerinde yıllardır bestelerimden para kazanıyorsun. Teşekkür olarak da bana ve yüce milletime ‘atom bombası atalım’ diyorsun! Sende namus ve şeref varsa, bu saatten sonra bestelerimi sakın okuma. Tüm kanuni haklarımı kullana-cağım, uluslararası mahkemelerde seninle hesaplaşacağız.”

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#Kadir Tapucu#Ofer Levi#İsrail Başbakanı Netanyahu

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