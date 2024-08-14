Kadir Tapucu: Ofer Levi’ye dava açacağım

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Ofer Levi’nin yıllarca kendi şarkılarını izinsiz şekilde uyarlayarak para kazandığını söyleyen Kadir Tapucu, şarkıcıya şöyle seslendi:

“Benim ‘Dönüşüm Muhteşem Olacak’ şarkımı ‘Aşkı Arıyordum’ adıyla, ‘Dinle’ bestemi de ‘Gülümsemeye Devam Et’ adıyla İbraniceye çevirip şöhret oldun. Konserlerinde yıllardır bestelerimden para kazanıyorsun. Teşekkür olarak da bana ve yüce milletime ‘atom bombası atalım’ diyorsun! Sende namus ve şeref varsa, bu saatten sonra bestelerimi sakın okuma. Tüm kanuni haklarımı kullana-cağım, uluslararası mahkemelerde seninle hesaplaşacağız.”