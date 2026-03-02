Kadir İnanır’ın yaşaması mucize

Haberin Devamı

Beyin damarına pıhtı atması nedeniyle uzun süredir tedavi gören Kadir İnanır, önceki akşam Göztepe Nakkaş Kebap’ta işadamı dostlarıyla iftar yaptı.

Yemeğe sanatçının yeğeni Levent İnanır’ın yanı sıra İsmet Dindar, Muhammet Dervişoğlu, Ahmet Kurtuluş, Mithat Erdem, Doğan Kalkavan, İsa Başköy, Ekrem Yılmaz ve Ayhan Çolak katıldı.

Kadir İnanır ’ın sağlık durumu hakkında yeğeni Levent İnanır bilgi verdi: “Dayımın hayati tehlikesi kalmadı. Kötü evreleri atlattı. Şimdi sadece fizik tedavi görüyor. Doktoru Uğur Türe diyor ki; ‘İki pıhtı sağa attı, sola da bir tane atınca dengelenmiş oldu. Yüzde 50 felç kalabilirdi’.

Ben de dayıma ‘Yaptığın yardımlar sana böyle döndü’ diyorum. Direniyor, hiç bırakmadı kendini. Doktorları ‘Yaşaması mucize’ diyor.”