Kadir İnanır’ın miras tartışması büyüyor! Levent İnanır’dan Neslihan Acar’ın iddialarına yanıt

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77 yaşında hayatını kaybeden ve İstanbul’da toprağa verilen Kadir İnanır’ın vefatının ardından mal varlığı ve vasiyetiyle ilgili ayrıntılar merak konusu olmuştu. Vasiyetnamenin açıklanmasının beklendiği duruşmanın ertelenmesiyle birlikte tartışmalar daha da büyüdü.

Levent İnanır: “Ailenin tamamen bertaraf edilmesine kızgınız”

Davanın ertelenmesinin ardından Kadir İnanır’ın oyuncu yeğeni Levent İnanır, dayısının vasiyetinde yapılan değişikliklere ve son dönemindeki sağlık sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Levent İnanır, Kadir İnanır’ın hayat arkadaşı Jülide Kural’a bir şeyler bırakmasının kendilerini üzmeyeceğini belirterek, asıl itirazlarının ailenin tamamen miras dışında bırakılması olduğunu söyledi.

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“Elbette Jülide Hanım’a bir şeyler bırakması bizi üzmez ama aile bağlarını önde tutan Kadir İnanır’ın tüm soy geçmişine bir kravat dahi bırakmaması dünya görüşüne uygun değil. Ekonomik mirasta da değiliz, ailenin tamamen bertaraf edilmesine kızgınız. Dolayısıyla hukuki yollara başvuracağız” ifadelerini kullandı.

Levent İnanır ayrıca dayısının son döneminde yaşadığı ağır sağlık sorunlarına dikkat çekerek vasiyet değişiklikleriyle ilgili soru işaretleri bulunduğunu dile getirdi.

Neslihan Acar sessizliğini bozdu

Levent İnanır’ın eski eşi Neslihan Acar da konuya dahil olup kendi görüşlerini paylaştı.

Acar, Kadir İnanır’ın yalnızca önemli bir sanatçı değil, kendisine göre toplumsal değerleriyle de iz bırakan bir isim olduğunu belirterek, “Kadir İnanır, yolumuza ışık tutan çok kıymetli bir sinema emekçisidir. Bu ülke için ve çevresindeki tüm insanlar için bıraktığı en büyük miras, barış, adalet ve eşitlik adına yaşanacağını göstermektir” dedi.

Acar, Kadir İnanır’ın inandığı değerlerden vazgeçmeyen bir insan olduğunu ifade ederek, “Bana ve evladıma kattıkları için minnettarım. Bize iradeli ve doğru insan olmanın kodlarını aktardığı için… Başkası olsa mirastan alınacak payı düşünebilir ama biz bu mirası utançla reddediyoruz” sözleriyle duygularını dile getirdi.

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Levent İnanır’ın Kadir İnanır hakkında yaptığı açıklamaların ardından kızının da büyük üzüntü yaşadığını öne süren Acar, kızının kendisine “Rezil oldum” dediğini aktardı.

“Eski bir fotoğraf üzerinden tehdit mesajı aldım”

Neslihan Acar, açıklamasının ardından eski eşi Levent İnanır'ın kendisine tehdit mesajları gönderdiğini söyledi.

Acar açıklamasında, “Eski bir fotoğraf üzerinden tehdit mesajı aldığım doğrudur. Ülkede bunca şiddet mağduru, bunca faili meçhul kadın varken, benimki gündem işgali, magazin malzemesi olurdu; bu da benim utancım olurdu. Doğru bildiğimi doğruca söylerim, söyleyeceğim. Önce adil olacaksın, sonra adalet arayacaksın. Her fikrim, yorumum irademdir. Müsamerenizi ötede oynayın. Demirden korkan trene binmez” ifadelerini kullandı.

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Levent İnanır’dan hakkındaki iddialara yanıt

Tartışmaların büyümesinin ardından Levent İnanır da hakkında gündeme getirilen iddialara ilişkin kapsamlı bir açıklama yaptı.

Eski eşine yönelik şiddet uyguladığı iddiasını kesin bir dille reddeden İnanır, “Söz konusu şiddeti ben uygulamadım” dedi.

Şiddeti uygulayan kişinin kimliğini açıklamayacağını belirten İnanır, Neslihan Acar’ın ileride yaşananlarla ilgili kendi iradesiyle açıklama yapmak istemesi halinde bunun tamamen onun kararı olduğunu ifade etti.

“İnanır soyadını kullanmamı dayım istedi”

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Levent İnanır, kendisinin neden 'İnanır' soyadını kullandığına yönelik tartışmalara da açıklık getirdi.

Kadir İnanır’ın çocuğunun olmadığını belirten Levent İnanır, kendisini 11 yaşındayken yanına aldığını ve büyütüp okuttuğunu anlattı.

İnanır, “‘Levent’i ben yetiştireyim, benim yanımda büyüsün, benim evladım gibi olsun’ diyerek annemden rica etti. Büyüttü ve okuttu. 23 yaşıma kadar aynı evde birlikte yaşadık” dedi.

İnanır soyadını kullanmasının da Kadir İnanır’ın isteği olduğunu belirten Levent İnanır, bu soyadı yıllardır gururla taşıdığını ve hayatının sonuna kadar taşımaya devam edeceğini söyledi.

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Kadir İnanır’ın sağlık süreciyle ilgili açıklama

Levent İnanır, dayısının sağlık durumuyla ilgili sözlerinin de yanlış anlaşıldığını belirtti. Kadir İnanır’a “bilinçsiz” demek gibi bir haddinin olmadığını ifade eden İnanır, kastının ağır hastalık sürecinin zaman zaman bilincini etkilemesi olduğunu söyledi.

Dayısının beynine üç kez pıhtı attığını ve ağır ilaçlar kullandığını belirten Levent İnanır, bu dönemde ailenin oldukça zor günler geçirdiğini anlattı.

İnanır, yaşanan sürecin ağırlığını anlatmak için bir gece Kadir İnanır’ın hemşirelerden takım elbisesini istediğini ve galaya gitmesi gerektiğini söylediğini de aktardı.

“Kadir İnanır benim için yalnızca dayım değil, beni büyüten, yetiştiren ve hayatımda çok özel bir yere sahip olan kişidir” diyen Levent İnanır, önlerinde hukuki bir süreç bulunduğunu belirterek sürecin herkes açısından hakkaniyetli, sağduyulu ve adil şekilde ilerlemesini diledi.

Kadir İnanır’ın vasiyetnamesine ilişkin hukuki süreç ise 17 Aralık’ta yapılacak duruşmayla devam edecek.