×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriTelevizyon Haberleri

Kadir Ezildi'den babasına ağır sözler: Kendisi benim için ölüdür!

Güncelleme Tarihi:

#Kadir Ezildi#Mehmet Ezildi#Kadir Ezildi Baba
Kadir Ezildiden babasına ağır sözler: Kendisi benim için ölüdür
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 21, 2024 11:54

Temizliğe olan düşkünlüğüyle gündem olan ve sunduğu yarışma programıyla büyük hayran kitlesine ulaşan Kadir Ezildi'nin babası yıllar sonra ortaya çıkmış, Mehmet Ezildi oğlu Kadir Ezildi hakkında konuşmuştu. Babasıyla görüşmeyen Kadir Ezildi, 'Bu durumdan hoşlanmadım, gereksizdi ve adını bile anmak istemiyorum' sözleriyle rahatsızlığını dile getirdi.

Haberin Devamı

Kadir Ezildi'nin babası Mehmet Ezildi, oğlunun nişanından sonra ortaya çıkmış ve açıklamalarda bulunmuştu. Plastik cerrahı Mehmet Ezildi, sessizliğinin sebebinin oğluna zarar vermemek olduğunu ve kendisine hakaret edenlerle yasal yollara başvuracağını belirtmişti. Ancak bu açıklamanın ardından Kadir Ezildi, sessizliğini bozdu.

Kadir Ezildiden babasına ağır sözler: Kendisi benim için ölüdür

Yıllar sonra babası hakkında konuşan Ezildi, "Bu durumdan hoşlanmadım, gereksizdi ve adını bile anmak istemiyorum. O, benim için artık ölüdür. Giderken de 'beni öldü bilin', dedi. O gün 300 lira nafaka benden esirgendi ama bugün ben 500 bin lira para harcayabildim Allah'ıma şükür. Hepsini de kendim çalışarak harcadım. 'Ben açım' diye kimsenin kapısına gitmedim; ben hasta altı temizledim, ben koli taşıdım yoklukta benimle olmayan varlıkta da beni aramasın istemiyorum" ifadelerini kullandı.

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kadir Ezildi#Mehmet Ezildi#Kadir Ezildi Baba

BAKMADAN GEÇME!