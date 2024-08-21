Kadir Ezildi'den babasına ağır sözler: Kendisi benim için ölüdür!

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Kadir Ezildi'nin babası Mehmet Ezildi, oğlunun nişanından sonra ortaya çıkmış ve açıklamalarda bulunmuştu. Plastik cerrahı Mehmet Ezildi, sessizliğinin sebebinin oğluna zarar vermemek olduğunu ve kendisine hakaret edenlerle yasal yollara başvuracağını belirtmişti. Ancak bu açıklamanın ardından Kadir Ezildi, sessizliğini bozdu.

Yıllar sonra babası hakkında konuşan Ezildi, "Bu durumdan hoşlanmadım, gereksizdi ve adını bile anmak istemiyorum. O, benim için artık ölüdür. Giderken de 'beni öldü bilin', dedi. O gün 300 lira nafaka benden esirgendi ama bugün ben 500 bin lira para harcayabildim Allah'ıma şükür. Hepsini de kendim çalışarak harcadım. 'Ben açım' diye kimsenin kapısına gitmedim; ben hasta altı temizledim, ben koli taşıdım yoklukta benimle olmayan varlıkta da beni aramasın istemiyorum" ifadelerini kullandı.