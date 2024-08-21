Kadir Ezildi kimdir, nereli, kaç yaşında? Kadir Ezildi'nin biyografi bilgileri

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Kadir Ezildi, temizlik konusundaki titizliği ile tanınarak televizyon dünyasında adını duyurmuştur. TLC kanalında yayımlanan "Temizlik Avcıları" programı ile ünlenen Ezildi, kariyerine televizyon sunuculuğu yaparak devam etmektedir. Peki, Kadir Ezildi kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, o isim hakkında detaylı biyografi bilgileri.

KADİR EZİLDİ KİMDİR?

Kadir Ezildi, 19 Mart 1995'te Konya'da doğmuş ve aslen Konyalıdır. Babası doktor, annesi ise Bayburtlu olan Ezildi, ailesinin ayrılmasının ardından annesi ve kardeşiyle birlikte İstanbul’da yaşamını sürdürmektedir.

KADİR EZİLDİ KARİYERİ

Eğitim hayatının ardından bir hastanede arşiv sorumlusu olarak çalışmaya başlayan Kadir Ezildi, temizlik konusundaki titizliğiyle tanındı. Bu yönüyle dikkat çeken Ezildi, "Temizlik Avcıları" programında yer aldı ve sonrasında "Temizlik Benim İşim" ve "En Hamarat Benim" gibi programları sunarak televizyon kariyerine devam etti.

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KADİR EZİLDİ SUNDUĞU PROGRAMLAR